Quince alcaldías de Sololá contaminan el lago de Atitlán, según el MARN

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informa que las 15 alcaldías monitoreadas en Sololá incumplen el Reglamento de Descargas de Aguas Residuales en la cuenca del lago de Atitlán.

San José Chacayá es el gobierno local más cercano a cumplir las disposiciones, según la cartera. El MARN anuncia procesos de sanciones administrativas contra las municipalidades.

Los parámetros que exceden los límites y ponen en riesgo el medioambiente son: grasas y aceites, demanda química de oxígeno, sólidos suspendidos, nitrógeno, fósforo y desechos fecales.

San Marcos La Laguna fue el único municipio que presentó un estudio técnico sobre aguas residuales.

Las inspecciones del MARN señalan que Santiago Atitlán, San Marcos La Laguna, Concepción, Santa Cruz La Laguna, San Andrés Semetabaj, San José Chacayá, Santa Lucía Utatlán y Panajachel cuentan, al menos, con un sistema de tratamiento de aguas.

Sololá tiene tres y Santa Catarina Palopó, dos.

Mientras tanto, San Pedro La Laguna y San Lucas Tolimán no poseen drenajes, sino canales abiertos para uso exclusivo de aguas pluviales. Ambas comunas regulan, mediante acuerdo municipal, que las viviendas y comercios tengan pozo ciego.

