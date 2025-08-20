Lago de Atitlán: inspección del Ministerio de Ambiente revela contaminación y anuncia sanciones

Comunitario

Lago de Atitlán: inspección del Ministerio de Ambiente revela contaminación y anuncia sanciones

El Ministerio de Ambiente efectuó 42 inspecciones a generadores de aguas residuales y detectó contaminación en el lago de Atitlán.
 

|

EL LAGO DE ATITLÁN

El lago de Atitlán se ha visto afectado por la contaminación. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó este miércoles 20 de agosto que efectuó 42 inspecciones aleatorias a generadores de aguas residuales —la mayoría, hoteles— en la cuenca del lago de Atitlán, Sololá, finalizadas en julio recién pasado.

Según los resultados, el 95% de los establecimientos evaluados no cumple con los límites máximos permisibles para la calidad del agua de los vertidos hacia el lago, conforme al Acuerdo Gubernativo 12-2011.

“Entre los parámetros incumplidos destacan: sólidos suspendidos totales, nitrógeno total, coliformes fecales, demanda bioquímica de oxígeno y demanda química de oxígeno”, añadió el MARN.

Agregó que, derivado de estos hallazgos, los expedientes entraron al proceso correspondiente de sanciones administrativas.

EN ESTE MOMENTO

AME1378. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 19/02/2025.- Alumnos reciben clases en Escuela Oficial Urbana No. 5 'Miguel García Granados' este miércoles, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). El ciclo escolar 2025 arrancó este miércoles en 36.000 escuelas del sector público en toda Guatemala, con el reto para muchos directores de estos planteles de mejorar la calidad educativa. EFE/ Mariano Macz

E-sino Mineduc: 25 respuestas clave para aplicar a más de 12 mil plazas docentes en la convocatoria 2025

La ubicación de La Laguna Yaloch se encuentra en el departamento de Petén y en el municipio de Melchor de Mencos, se sitúa dentro de la Reserva de la Biosfera Maya. La rodea selva, y es hábitat de reptiles, dentro del lugar se puede apreciar la ciudad maya que la envuelven montañas con clima tropical. Laguna de Yaloch, se encuentra ubicada a 39 kilómetros de la cabecera principal de Melchor en tiempo de verano es fácil el acceso en transporte liviano. En época de invierno, se recomiendo utilizar vehículos de doble tracción por la temporada de lluvia que tiende a afectar los suelos de la selva. Foto: BYRON RIVERA 25/07/2024

Más de dos millones de hectáreas de la Selva Maya en Petén sin resguardo estatal

También indicó que continuará con inspecciones a entes públicos y privados en la cuenca del lago de Atitlán.

Afirmó que está en disposición de brindar asistencia técnica a empresas y municipalidades para mejorar sus procesos y tecnologías, con el fin de que cumplan con los estándares ambientales necesarios para proteger el referido lago.

Para leer más: “Guardianas del Lago: El colectivo de mujeres que limpia una maravilla natural de Atitlán

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Contaminación ambiental Lago de Atitlán Ministerio de ambiente Sololá 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre