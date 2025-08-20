Lago de Atitlán: inspección del Ministerio de Ambiente revela contaminación y anuncia sanciones

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó este miércoles 20 de agosto que efectuó 42 inspecciones aleatorias a generadores de aguas residuales —la mayoría, hoteles— en la cuenca del lago de Atitlán, Sololá, finalizadas en julio recién pasado.

Según los resultados, el 95% de los establecimientos evaluados no cumple con los límites máximos permisibles para la calidad del agua de los vertidos hacia el lago, conforme al Acuerdo Gubernativo 12-2011.

“Entre los parámetros incumplidos destacan: sólidos suspendidos totales, nitrógeno total, coliformes fecales, demanda bioquímica de oxígeno y demanda química de oxígeno”, añadió el MARN.

Agregó que, derivado de estos hallazgos, los expedientes entraron al proceso correspondiente de sanciones administrativas.

También indicó que continuará con inspecciones a entes públicos y privados en la cuenca del lago de Atitlán.

Afirmó que está en disposición de brindar asistencia técnica a empresas y municipalidades para mejorar sus procesos y tecnologías, con el fin de que cumplan con los estándares ambientales necesarios para proteger el referido lago.

Para leer más: “Guardianas del Lago: El colectivo de mujeres que limpia una maravilla natural de Atitlán

🚨Información Importante🚨 pic.twitter.com/tsFXUyuymm — Ministerio Ambiente y Recursos Naturales 🌳 (@marnguate) August 20, 2025

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.