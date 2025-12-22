Realidad virtual en el campo: el innovador proyecto educativo de Guatemala que capta atención mundial

Desde hace 12 años, César Guillermo Fetzer Paz es docente en la Escuela de Formación Agropecuaria (EFA), en Cobán, Alta Verapaz. Allí imparte clases a estudiantes de nivel básico y diversificado, incorporando tecnología e inteligencia artificial para fomentar habilidades y conocimientos orientados a la formación agroambiental.

Para ello, implementó una metodología innovadora que denominó agrogaming, basada en la aplicación del videojuego en línea Farmer Simulator, que permite a los estudiantes realizar simulaciones de cultivos mediante realidad virtual e inteligencia artificial. A través del juego, los jóvenes crean sus propias granjas o proyectos agropecuarios digitales.

Paralelamente, desarrollan habilidades blandas como comunicación, empatía, liderazgo, adaptabilidad y pensamiento crítico, aplicables al sector productivo.

Fetzer es profesor de Comunicación y Lenguaje en nivel medio y trabaja con jóvenes de entre 13 y 18 años. En diversificado, específicamente en la carrera de Perito Agrónomo, se especializa en el desarrollo de competencias agropecuarias y lectoras.

“Cuando el estudiante tiene un rol activo, protagónico, en donde él tiene la responsabilidad, el aprendizaje es más constructivo, más significativo y los empodera, y con el agrometaverso utilizo una metodología que se llama aprendizaje basado en retos”, refiere el docente.

Mediante esta herramienta tecnológica y el aprendizaje inmersivo, los estudiantes realizan agrotours virtuales de sus cultivos y exploran espacios internacionales.

Así, a través de una lluvia de ideas para contrarrestar los efectos de la sequía en el sector agropecuario, sus alumnos propusieron elaborar un hidrogel agroecológico: un biopolímero de pectinas que hidrata y nutre la tierra. Esta alternativa al sistema de riego logra ahorros de hasta 52% en agua y mitiga el impacto de la escasez de lluvias en comunidades vulnerables.

Se desarrollaron 11 prototipos con distintos efectos. El proyecto fue presentado este año en el Segundo Festival de Ideas Innovadoras de Alta Verapaz, donde obtuvo el primer lugar.

César Guillermo Fetzer Paz utiliza tecnología para afianzar el conocimiento en sus estudiantes. Está nominado al Global Teacher Prize 2026. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Cerca del 85% de los estudiantes de la EFA —que ofrece formación en agricultura, ganadería y silvicultura— provienen de familias cuya principal fuente de ingresos es la agricultura. La formación que reciben busca desarrollar competencias para la vida.

“Más que memorizar, me interesa que el estudiante tenga pensamiento analítico, técnico-agrícola, que pueda tomar decisiones en frío, y esto lo logramos a través de las simulaciones en el agrometaverso”, señala Fetzer. En esa realidad simulada, los jóvenes ponen en práctica lo aprendido.

El trabajo de Fetzer lo llevó a ser incluido entre los 50 finalistas del Global Teacher Prize 2026, considerado el Nobel de la Educación. En este galardón participan docentes que combinan creatividad y tecnología para transformar la vida de sus estudiantes, con impacto en sus comunidades.

Promueve grupos de lectura

Durante la pandemia del covid-19, Fetzer creó el Club de los Lectoprofes, un grupo de lectura enfocado en docentes. El proyecto se mantiene desde el 2020, con talleres, charlas y encuentros mensuales.

“Nos reunimos y leemos un libro; los profesores aprenden nuevas estrategias de lectura para replicarlas en sus centros educativos. Aquí todos aprendemos técnicas y compartimos saberes”, indica.

Otra de las iniciativas que impulsa es Yo también, que brinda apoyo psicológico y legal gratuito a víctimas de acoso escolar, surgida de su experiencia personal.

“En aquel entonces se creó un estigma en mi persona. Había mucha desinformación sobre cómo manejar el acoso escolar, y en las escuelas muchos profesores son indiferentes cuando se lastima u ofende a un alumno. A través de este proyecto se empodera tanto a estudiantes como a docentes, para que conozcan sus límites, y todo se realiza bajo un marco legal”, explica.

El mensaje de sensibilización contra el acoso escolar ha llegado a comunidades de Alta Verapaz y a departamentos vecinos, como Baja Verapaz, donde estuvo el viernes pasado.

Fetzer comenzó su carrera docente en la EFA, hace 12 años. Allí ha aplicado también sus conocimientos en procesos mentales y comportamiento humano, ya que es psicólogo de profesión. De esa cuenta, implementó un programa educativo para el desarrollo de competencias emocionales, que se convirtió en un área de oportunidad en el curso de Comunicación y Lenguaje.

Por su trabajo innovador, en el 2023 recibió el premio Maestro 100 Puntos, en la categoría Profesor de Nivel Medio. Además, el año pasado obtuvo una mención honorífica del galardón María Chinchilla, en Alta Verapaz.

Actualmente está nominado al Global Teacher Prize 2026. Los 10 finalistas serán anunciados en enero próximo, y el ganador se conocerá en febrero, desde Dubái.

“Encontré en la educación un área de oportunidad para trabajar. Me siento feliz de que, por primera vez, el país esté en el top 50 de este galardón mundial. Es una ocasión para demostrar que en Guatemala se puede hacer buena educación”, afirma.

El ganador del Global Teacher Prize 2026 recibirá un millón de dólares para desarrollar su proyecto. De obtenerlo, el profesor guatemalteco crearía un centro de atención psicológica en beneficio de los docentes del país y proveería a la EFA de nuevos laboratorios de química y agroindustria, para que sus estudiantes amplíen sus conocimientos, pues considera que “la agricultura es el empleo del futuro”.