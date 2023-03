Salud acepta que hay casos de desnutrición en Panzós, pero considera que no amerita declarar alerta

Además de los tres niños fallecidos, las autoridades locales contabilizan que otros 58 menores sufren desnutrición aguda.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesán) señala que junto al Ministerio de Salud se han hecho, hasta la fecha, 16 barridos en igual número de comunidades de Panzós, donde “el tamizado total fue de mil 40 niños, de los cuales únicamente se han identificado 18 casos de desnutrición aguda, es decir que no llegamos ni al 1 % de los niños tamizados con una deficiencia de desnutrición aguada”.

De esa cuenta, el viceministro de Salud, Edwin Montufar, dijo que “el protocolo de atención menciona que cuando los casos de desnutrición aguda son menores del 5 % es una condición aceptable (…) la prioridad de la población es prevenir la mortalidad asociada a desnutrición aguda, por esa razón la municipalidad declaró esta situación, pero de acuerdo con el protocolo de manejo de la desnutrición aguda, no existe alerta en este momento asociada a la desnutrición”.

Montufar también dijo que Salud cuenta con un protocolo de manejo de la desnutrición aguda desde 2009, el cual estipula la clasificación de casos.

“Dos mil 40 casos tamizados, divididos dentro de los 52 detectados nos da 1.73 % de niños con desnutrición aguda, eso dentro del protocolo corresponde al rango verde. El objetivo del Ministerio de Salud es prevenir las muertes asociadas a la desnutrición aguda y los esfuerzos por detectar oportunamente todos esos casos se han intensificado en el área de Alta Verapaz, y por eso es que estamos haciendo a través de la búsqueda activa la detección de estos casos antes de que lleguen a una situación extrema de desnutrición aguda”, agregó Montufar.

Además, José Miguel Barreto, coordinador residente de las Naciones Unidas en Guatemala, refirió que “la OMS (Organización Mundial de la Salud) considera que existe una emergencia cuando los casos de desnutrición aguda superan el 5 % y si estamos hablando de más o menos 14 mil niños en Alta Verapaz, obviamente no hemos llegado a esa cifra, pero eso no significa que como Naciones Unidas no estemos acompañando labores de prevención para que la situación no empeore (…) en términos de emergencia y de estándares internacionales no se superó el 5 %, por lo cual no se puede consideran una emergencia desde el punto de vista técnico”.