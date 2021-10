Salud conocía desde hace cinco meses sobre desinformación del covid-19 en comunidades

Ante la limitada existencia de vacunas contra el coronavirus en Guatemala, las imágenes de hieleras con dosis destruidas indignaron a muchos. La idea de que un grupo de pobladores del área rural agredieran a personal de salud que llegó a inmunizarlos contra el coronavirus desbordó de críticas las redes sociales hacia los comunitarios.

Sin embargo, hay un trasfondo que no debe obviarse: la desinformación. Hasta ahora los mensajes del Ministerio de Salud no han calado en lo profundo del territorio guatemalteco, no van más allá de una invitación a vacunarse, y dejan de lado el aclarar los beneficios que trae el recibir las dosis anticovid. Un anunció que no llega a las comunidades ni en el idioma materno ni a través de medios locales.