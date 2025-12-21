Santa Claus sorprende a niños de asentamientos en Guatemala con regalos adelantados

Santa Claus sorprende a niños de asentamientos en Guatemala con regalos adelantados

Héctor Chacón, mayor del Cuerpo de Bomberos Municipales, lleva más de 30 años personificando a Santa Claus para llevar regalos y sonrisas a los niños.

Douglas Cuevas

Santa Claus entregó regalos y sonrisa a los niños de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Byron Bayza).

La Navidad se adelantó para decenas de niños que tuvieron la oportunidad de ver a Santa Claus. Esta vez no iba acompañado de su trineo ni de sus míticos renos: optó por utilizar un arnés y realizar maniobras dignas de todo un superhéroe.

Tampoco descendió por una chimenea, como lo describen las historias de ficción; en cambio, se lanzó del puente Las Vacas y descendió al barranco donde viven decenas de familias que integran los asentamientos Jesús de la Buena Esperanza y La Arenera.

El espectáculo solidario se ha repetido durante los últimos 30 años en la ciudad de Guatemala, gracias al entusiasmo de Héctor Chacón, mayor del Cuerpo de Bomberos Municipales y experimentado rescatista, quien utiliza sus destrezas para encarnar al personaje navideño.

Una vez al año, el mayor Héctor Chacón se aparta de sus labores habituales de salvamento para ponerse el traje rojo de Santa Claus y llevar momentos de alegría, además de algunos juguetes, a los niños que habitan el asentamiento urbano.

El rescatista cumplirá 80 años en enero. (Foto Prensa Libre: Byron Bayza)

Lanzarse de un puente supone un reto para el rescatista de 79 años, pero la dedicación, el servicio y el cariño hacia los niños lo han llevado a convertir esta práctica en una auténtica tradición.

Niños reciben a Santa Claus. (Foto Prensa Libre: Byron Bayza).

Los niños observaron, maravillados, las intrépidas maniobras de quien, al llegar al fondo del barranco, como cada año, entregó obsequios a quienes lo esperaban.

ESCRITO POR:

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

María Paula Carranza

María Paula Carranza

