Horarios de misas de gallo del 24 de diciembre en la Ciudad de Guatemala y alrededores
Conozca el significado de la misa de gallo y los horarios de esta celebración en algunas parroquias de la Ciudad de Guatemala y municipios cercanos.
La tradicional misa de gallo celebra el nacimiento de Jesucristo. (Foto Prensa Libre: Lucrecia Choy)
La Navidad tiene cuatro formularios o conjuntos de oraciones y lecturas: la misa de la vigilia, que se celebra la tarde del 24 de diciembre, en la cual comienza oficialmente el tiempo de Navidad; la misa de medianoche, tradicionalmente conocida como “misa de gallo”; la de la aurora, que se celebra al amanecer, y la del día, que se oficia el 25, según explica la Conferencia Episcopal Española.
La misa de gallo es la más popular y se le llama así porque tradicionalmente se celebraba a medianoche, con el canto nocturno del gallo. Se remonta probablemente al papa Sixto III, en el siglo V, según esa institución.
En esta misa, el pasaje bíblico narra el nacimiento en Belén del Hijo de Dios.
Conozca los horarios de las misas de gallo que se celebrarán el 24 de diciembre en algunas parroquias de la Ciudad de Guatemala y municipios cercanos:
- Zona 1: Nuestra Señora de La Merced, 5a calle 11-73 zona 1. 17 horas.
- Zona 7: Parroquia San Cayetano, 30 avenida D 13-73, Ciudad de Plata II, 18 y 20 horas.
- Zona 7: Parroquia San Pablo Apóstol, 31 avenida C, 8-64 zona 7, colonia Centro América. 16, 18 y 21.30 horas.
- Capilla San Martín, 20 horas.
- Zona 8: La Divina Providencia, Avenida Santa Cecilia, 39-75 zona 8. 20 horas.
- Zona 9: Parroquia Santo Tomás de Aquino, 1ª avenida 9-14, colonia Tívoli, 18.30 y 20.30 horas.
- Zona 10: Heraldos del Evangelio, 15 avenida 17-29. Misa vespertina a las 16 horas y misa de gallo a las 18 horas.
- Zona 14: Parroquia San Judas Tadeo. 10a calle 1-35 zona 14. Misa infantil, 16 horas; misas de gallo a las 18 y 19.30 horas.
- Zona 14: Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, 15 avenida 18-45. Misas a las 16, 18 y 20 horas.
- Capillas de los sectores:
- Concepción y Esquipulitas, 18 horas.
- Cambray, 19 horas.
- Victoria y Hermano Pedro, 19.30 horas.
- Zona 15: Parroquia San Martín de Porres, 2a calle 21-54 zona 15, Vista Hermosa II. Misa de los Pollitos, 16 horas; misas de gallo, 18 y 20 horas.
- Zona 18: Parroquia La Preciosísima Sangre, 10a avenida 10-16 zona 18, colonia Atlántida, 16 y 19 horas.
- Zona 18: Parroquia San Ignacio de Loyola:
- Sede parroquial, colonia Maya, 19 y 20 horas.
- Capillas Virgen de Candelaria (Las Tapias) y San Francisco de Asís (Las Ilusiones), 17 horas.
- Capillas Pascua de Resurrección (colonia Pascua y Prado) y Milagroso Señor de Esquipulas (El Valle y Nueva Jerusalén), 18.30 horas.
- Capilla Inmaculada Concepción (La Estancia), 20 horas.
- Fraijanes: Cuasi parroquia Nuestra Señora de Fátima:
- Aldea El Pino, 17 horas.
- Aldea Lo de Diéguez, 18 horas.
- Colonia Pavón, 19 horas.
- Aldea Las Anonas, 20 horas.
- San Cristóbal, Mixco: Parroquia San Antonio María Claret, 17, 19 y 21 horas.
- Aldea Campanero, 21 horas.
- Villa Hermosa: Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, Prados de Villa Hermosa, 17, 19 y 21 horas.
- Villa Nueva: Parroquia Inmaculada Concepción, 6ª avenida 4-64, zona 1. Misa a las 21 horas.
- Capillas:
- Señor de las Misericordias (cantón El Calvario), 18 horas.
- Sagrada Familia (colonia Terranova), 18 horas.
- Sagrado Corazón de Jesús (Santa Catalina), 20 horas.
- San Miguel Arcángel (colonia San Miguelito), 20 horas.
- Centro Pastoral San Juan Pablo II (colonia Santa María), 20 horas.
- Villa Nueva: Parroquia Corazón de María:
- Sectores La Aldea y Sagrada Familia, 18 horas.
- Terrazas y Metales, 19.30 horas.
- Gran Mirador, 21 horas.
Fuente: redes sociales de las parroquias.