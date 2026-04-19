¿Seguirán las lluvias en Guatemala? Pronóstico advierte tormentas y posible granizo este 19 de abril

Las condiciones climáticas de este domingo 19 de abril, estarán marcadas por ambiente cálido, ingreso de humedad y desarrollo de lluvias en distintas regiones, algunas acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo en áreas elevadas.

Así lo informó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) en boletines informativos, donde actualizó la previsión por regiones.

Durante las primeras horas del día se prevén áreas con niebla o neblina, especialmente en zonas de montaña, con cielos poco nublados alternando con nublados parciales.

Sin embargo, hacia la tarde y noche aumentará la nubosidad, favoreciendo lloviznas y lluvias desde el sur hacia el centro del país.

En la Meseta Central, incluida la Ciudad de Guatemala, se espera ambiente cálido y húmedo, con incremento de nubosidad por la tarde y posibilidad de lluvias eléctricas. Las temperaturas máximas oscilarán entre 27 y 29 grados en la capital.

En la región del Pacífico predominará el calor intenso, con máximas entre 36 y 38 grados, y lluvias acompañadas de actividad eléctrica al final del día.

Para el norte, especialmente Petén, se prevé ambiente cálido y húmedo con lluvias dispersas hacia el sur del departamento. Mientras tanto, en Alta Verapaz, Caribe y la Franja Transversal del Norte se esperan lloviznas y lluvias con tormentas eléctricas durante la tarde y noche.

En el oriente y valle del Motagua persistirá el ambiente cálido y brumoso, con temperaturas que podrían alcanzar hasta los 39 grados, además de lluvias dispersas en zonas montañosas.

Autoridades recomiendan precaución ante tormentas locales que podrían generar abundante lluvia en cortos periodos, ráfagas de viento y eventual caída de granizo.

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