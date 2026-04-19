Motorista muere y se registran otros accidentes tras lluvias de las últimas horas

Un motorista fallecido y varios accidentes de tránsito se han reportado durante lanoche del sábado 18 y primeras horas del domingo 19 de abril en distintas rutas del país, en medio de lluvias que se intensificaron.

Las condiciones climáticas, caracterizadas por nublados y precipitaciones persistentes, habrían incidido en la reducción de visibilidad y en el estado resbaladizo del asfalto, complicando la circulación vehicular.

La Unidad de Protección Vial (Provial) reportó a las 7 horas que un motorista murió tras derrapar en la ruta CA-2 Occidente en Patulul, Suchitepéquez.

A eso de las 6 de la mañana, se había reportado que otro motorista resultó herido también al derrapar en el kilómetro 104 de la ruta al Atlántico.

Provial atiende hecho de tránsito en el km 110 de la ruta CA-2 Occidente, jurisdicción de Patulul, Suchitepéquez. Derrape de motocicleta deja una persona fallecida. Obstruye el carril izquierdo hacia oriente.

¡Precaución!@GuatemalaGob@CIV_Guatemala@mingobguate@surianobuezo pic.twitter.com/VBl9Qq9ySz — PROVIAL-CIV (@ProvialOficial) April 19, 2026

A la misma hora, en carretera a El Salvador, en el kilómetro 22, se reportó el choque de una camioneta, lo que obstaculizó el carril derecho hacia oriente.

En horas de la noche y madrugada del sábado, también se reportaron distintos percances; en la calzada Atanasio y 37 calle, un motorista que no fue identificado y de 45 años aproximadamente, falleció a causa de politraumatismo.

Además, a las 3 de la madrugada, en la 6a. avenida y 12 calle de la zona 9 de la capital, un mujer se accidentó y fue estabilizada por paramédicos de Bomberos Municipales. La conductora presentaba golpes en la cabeza, por lo que fue trasladada al Hospital Roosevelt.

#Accidente 6a. Avenida y 12 Calle Zona 9



Dando respuesta a las llamadas ingresadas en la línea de emergencia 123, nos hicimos presentes para dar cobertura a un accidente de tránsito en dónde colisionaron dos vehículos.#SiemrpreEstamos pic.twitter.com/R3IEVOdl2G — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) April 19, 2026

Los Bomberos Voluntarios reportaron dos accidente más; uno en la calzada San Juan y 2a. avenida, zona 7, y en una colisión entre dos vehículos en cercanías del ingreso a Jutiapa en el kilómetro 117.5.

Siguen las lluvias

De acuerdo con el pronóstico, las lluvias persistirán en varias regiones del país, incluido el altiplano central donde se ubica la Ciudad de Guatemala.

Para la tarde y noche se prevén precipitaciones con actividad eléctrica desde el sur hacia el centro, nororiente, occidente y norte, por el ingreso de humedad y el calentamiento diurno. Autoridades recomiendan precaución ante tormentas locales severas, con abundante lluvia, ráfagas de viento y posible caída de granizo.

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