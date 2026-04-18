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Lluvia y calor intenso en Guatemala: temperaturas de hasta 40 °C y tormentas este 18 y 19 de abril
El Insivumeh advierte un fin de semana con calor intenso de hasta 40 °C y lluvias con tormentas eléctricas por la tarde, condiciones que marcarán este sábado 18 y domingo 19 de abril de 2026 en gran parte del país.
Las lluvias se intensificarán en Guatemala eLas lluvias vespertinas podrían intensificarse en regiones del sur y centro del país este fin de semana. (Foto: Hemeroteca PL)
Guatemala enfrentará un fin de semana marcado por calor intenso, lluvias dispersas y tormentas eléctricas, según el pronóstico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), que advierte condiciones variables en distintas regiones del país.
Con temperaturas que podrían alcanzar hasta los 40 grados Celsius, lluvias acompañadas de actividad eléctrica y posibles tormentas locales severas, el panorama climático para el sábado 18 y domingo 19 de abril de 2026 genera incertidumbre entre la población que busca planificar sus actividades. ¿Será un fin de semana de verano intenso o el inicio anticipado del invierno?
Calor extremo dominará gran parte del país
El Insivumeh señala que, pese a la presencia de lluvias, el ambiente cálido y húmedo será predominante durante el fin de semana.
Temperaturas estimadas por región:
- Región Norte (Petén): entre 36 °C y 38 °C
- Pacífico: entre 36 °C y 38 °C
- Oriente (Motagua y valles): entre 37 °C y 39 °C
- Ciudad de Guatemala: entre 27 °C y 29 °C
- Altiplano Central y Occidental: entre 25 °C y 30 °C
El calor será más intenso en el sur, oriente y norte del país, con alta radiación solar y cielos mayormente despejados durante el día.
Lluvias y tormentas eléctricas por la tarde y noche
El ingreso de humedad desde el océano Pacífico, sumado a condiciones locales de inestabilidad, favorecerá el desarrollo de lluvias en horas de la tarde.
Principales características del pronóstico:
- Lluvias dispersas y lloviznas en regiones del sur al centro Tormentas locales severas con:
- Viento fuerte
- Actividad eléctrica
- Posible caída de granizo en zonas altas
- Incremento de nubosidad en la tarde y noche
No se descartan eventos puntuales con abundante lluvia en corto tiempo, especialmente en áreas montañosas.
CONDICIONES ATMOSFÉRICAS PARA EL DÍA 18 DE ABRIL DE 2026#SomosINSIVUMEH #PasiónPorLaCiencia #AlPuebloDignoSeLeResponde #CIV #ClimaGT pic.twitter.com/CLkXgUTYi5— INSIVUMEH (@insivumehgt) April 17, 2026
Así estará el clima por región
Meseta Central (incluye Ciudad de Guatemala)
- Niebla en la mañana
- Ambiente cálido y húmedo
- Lluvias con tormentas eléctricas por la tarde
Región del Pacífico
- Cielo poco nublado y ambiente caluroso
- Incremento de lluvias en la tarde y noche
Región Norte (Petén)
- Neblina matutina
- Calor intenso durante el día
- Lluvias dispersas hacia el sur del departamento
Caribe, Franja Transversal del Norte y Alta Verapaz
- Niebla en la mañana
- Nublados parciales
- Lluvias con actividad eléctrica en la tarde
Oriente (Motagua y valles)
- Ambiente cálido y brumoso
- Lluvias dispersas en zonas de montaña
Lluvias podrían marcar inicio anticipado del invierno
De acuerdo con el boletín especial del Insivumeh, algunas de las precipitaciones previstas para este fin de semana podrían estar relacionadas con el inicio temprano de la época lluviosa 2026, particularmente en regiones del sur y suroccidente.
El informe indica que:
- La temporada podría iniciar desde la segunda semana de abril en algunas zonas
- El establecimiento será gradual y no uniforme
- Abril presentará lluvias cercanas a lo normal, pero con variabilidad
El Niño podría traer menos lluvias y más calor en los próximos meses
El Insivumeh advierte que existe un 78% de probabilidad de que se desarrolle el fenómeno de El Niño entre agosto y octubre de 2026, lo que podría alterar el comportamiento climático del país.
Principales efectos esperados:
- Disminución de lluvias en la segunda mitad del invierno
- Incremento de temperaturas
- Canícula más prolongada (de 4 a 10 semanas según región)
- Mayor riesgo de sequías agrícolas
Este fenómeno se asocia con:
- Mayor cantidad de días secos
- Alta radiación solar
- Reducción de la humedad
El panorama para este fin de semana estará marcado por condiciones variables, con altas temperaturas durante el día y lluvias acompañadas de actividad eléctrica por la tarde y noche, en un contexto que refleja el cambio gradual hacia la temporada lluviosa en el país. Ante estas condiciones, el Insivumeh recomienda a la población mantenerse informada a través de sus canales oficiales y tomar las precauciones necesarias tanto por el calor como por las posibles tormentas locales.
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