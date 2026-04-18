Lluvia y calor intenso en Guatemala: temperaturas de hasta 40 °C y tormentas este 18 y 19 de abril

Guatemala enfrentará un fin de semana marcado por calor intenso, lluvias dispersas y tormentas eléctricas, según el pronóstico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), que advierte condiciones variables en distintas regiones del país.

Con temperaturas que podrían alcanzar hasta los 40 grados Celsius, lluvias acompañadas de actividad eléctrica y posibles tormentas locales severas, el panorama climático para el sábado 18 y domingo 19 de abril de 2026 genera incertidumbre entre la población que busca planificar sus actividades. ¿Será un fin de semana de verano intenso o el inicio anticipado del invierno?

Calor extremo dominará gran parte del país

El Insivumeh señala que, pese a la presencia de lluvias, el ambiente cálido y húmedo será predominante durante el fin de semana.

Temperaturas estimadas por región:

Región Norte (Petén): entre 36 °C y 38 °C

entre Pacífico: entre 36 °C y 38 °C

entre Oriente (Motagua y valles): entre 37 °C y 39 °C

entre Ciudad de Guatemala: entre 27 °C y 29 °C

entre Altiplano Central y Occidental: entre 25 °C y 30 °C

El calor será más intenso en el sur, oriente y norte del país, con alta radiación solar y cielos mayormente despejados durante el día.

Lluvias y tormentas eléctricas por la tarde y noche

El ingreso de humedad desde el océano Pacífico, sumado a condiciones locales de inestabilidad, favorecerá el desarrollo de lluvias en horas de la tarde.

Principales características del pronóstico:

Lluvias dispersas y lloviznas en regiones del sur al centro Tormentas locales severas con:

en regiones del sur al centro con: Viento fuerte

Actividad eléctrica

Posible caída de granizo en zonas altas

Incremento de nubosidad en la tarde y noche

No se descartan eventos puntuales con abundante lluvia en corto tiempo, especialmente en áreas montañosas.

Así estará el clima por región

Meseta Central (incluye Ciudad de Guatemala)

Niebla en la mañana

Ambiente cálido y húmedo

Lluvias con tormentas eléctricas por la tarde

Región del Pacífico

Cielo poco nublado y ambiente caluroso

Incremento de lluvias en la tarde y noche

Región Norte (Petén)

Neblina matutina

Calor intenso durante el día

Lluvias dispersas hacia el sur del departamento

Caribe, Franja Transversal del Norte y Alta Verapaz

Niebla en la mañana

Nublados parciales

Lluvias con actividad eléctrica en la tarde

Oriente (Motagua y valles)

Ambiente cálido y brumoso

Lluvias dispersas en zonas de montaña

Lluvias podrían marcar inicio anticipado del invierno

De acuerdo con el boletín especial del Insivumeh, algunas de las precipitaciones previstas para este fin de semana podrían estar relacionadas con el inicio temprano de la época lluviosa 2026, particularmente en regiones del sur y suroccidente.

El informe indica que:

La temporada podría iniciar desde la segunda semana de abril en algunas zonas

en algunas zonas El establecimiento será gradual y no uniforme

Abril presentará lluvias cercanas a lo normal, pero con variabilidad

El calor extremo afectará principalmente al norte, oriente y costa sur, con temperaturas cercanas a los 40 grados. (Foto: Prensa Libre).

El Niño podría traer menos lluvias y más calor en los próximos meses

El Insivumeh advierte que existe un 78% de probabilidad de que se desarrolle el fenómeno de El Niño entre agosto y octubre de 2026, lo que podría alterar el comportamiento climático del país.

Principales efectos esperados:

Disminución de lluvias en la segunda mitad del invierno

en la segunda mitad del invierno Incremento de temperaturas

Canícula más prolongada (de 4 a 10 semanas según región)

(de 4 a 10 semanas según región) Mayor riesgo de sequías agrícolas

Este fenómeno se asocia con:

Mayor cantidad de días secos

Alta radiación solar

Reducción de la humedad

El panorama para este fin de semana estará marcado por condiciones variables, con altas temperaturas durante el día y lluvias acompañadas de actividad eléctrica por la tarde y noche, en un contexto que refleja el cambio gradual hacia la temporada lluviosa en el país. Ante estas condiciones, el Insivumeh recomienda a la población mantenerse informada a través de sus canales oficiales y tomar las precauciones necesarias tanto por el calor como por las posibles tormentas locales.

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