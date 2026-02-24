Simulacro nacional 2026 en Guatemala: autoridades activan alerta por temblor simulado de 6.4 en El Progreso

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), con el apoyo de otras instituciones, desarrolla este 24 de febrero el simulacro de terremoto para medir la capacidad de respuesta ante una emergencia por sismos.

Como parte del simulacro, el Insivumeh emitió un boletín que simula el registro de un temblor de magnitud 6.4, con epicentro en el departamento de El Progreso, ocurrido a las 4.01 horas.

El boletín explicó que el sismo tuvo una profundidad de 5 kilómetros. Tras el evento, delegados de la Conred, en coordinación con cuerpos de socorro, iniciaron el monitoreo correspondiente para verificar posibles daños derivados de la actividad sísmica, siempre en el marco del simulacro.

Además, en cumplimiento del Plan Nacional de Respuesta, por medio del Centro de Operaciones de Emergencia, se mantiene comunicación con las coordinadoras para la reducción de desastres en sus distintos niveles, con el fin de gestionar las acciones necesarias para la atención de la población que pudiera resultar afectada.

“Si escuchas sirenas, mantén la calma. Se trata del Simulacro Nacional 2026, participa con responsabilidad, mantén la calma y sigue las indicaciones de las autoridades”, destacó la Conred.

“Se declara Alerta Roja Nacional tras el sismo de magnitud 6.4 registrado en el país. Se mantiene comunicación constante con alcaldes y gobernadores departamentales para coordinar acciones de prevención y respuesta, desde lo local hasta lo nacional”, agregó en la información como parte del simulacro.

Este simulacro es de escala nacional y se unirán municipalidades, instituciones educativas y otras entidades para saber cómo actuar ante una emergencia por un terremoto.

A las 7.31 horas el Insivumeh compartió otro informe que simula un temblor de magnitud 7.5 con epicentro en Izabal.

El simulacro se efectúa en conmemoración de los 50 años del terremoto de 1976, que devastó Guatemala.

Para leer más: Terremoto del 4 de febrero de 1976: Cómo fue la tragedia que enlutó a Guatemala hace 50 años

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.