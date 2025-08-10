Sismos de 5.9 y 3.0 grados se registran este 10 de agosto en el Pacífico y en Sacatepéquez

Un sismo de 5.9 y 3.0 grados se registraron este 10 de agosto en el Océano Pacífico y en Sacatepéquez respectivamente, de acuerdo al más reciente informe del Insivumeh.

Las autoridades afirman que el sismo de 5.9 grados ocurrió a las 20 horas con 21 minutos de este domingo, mientras que el segundo de 3.0 grados fue a las 20 horas con 29 minutos.

De forma preliminar las autoridades y cuerpos de socorro no han reportado daños estructurales o personas heridas.

El pasado sábado 9 de agosto el Insivumeh también registró un sismo en el Océano Pacífico, de 5.8 grados.

Este se sintió aproximadamente a las 14 horas con 40 minutos.

