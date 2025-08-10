Comunitario
Sismos de 5.9 y 3.0 grados se registran este 10 de agosto en el Pacífico y en Sacatepéquez
Este domingo las autoridades registraron dos sismos, uno en el Océano Pacífico y otro en el departamento de Sacatepéquez.
Este 10 de agosto las autoridades registraron un sismo de 5.8 grados en el Océano Pacífico. (Foto Prensa Libre: Insivumeh)
Un sismo de 5.9 y 3.0 grados se registraron este 10 de agosto en el Océano Pacífico y en Sacatepéquez respectivamente, de acuerdo al más reciente informe del Insivumeh.
Las autoridades afirman que el sismo de 5.9 grados ocurrió a las 20 horas con 21 minutos de este domingo, mientras que el segundo de 3.0 grados fue a las 20 horas con 29 minutos.
De forma preliminar las autoridades y cuerpos de socorro no han reportado daños estructurales o personas heridas.
El pasado sábado 9 de agosto el Insivumeh también registró un sismo en el Océano Pacífico, de 5.8 grados.
Este se sintió aproximadamente a las 14 horas con 40 minutos.
SISMO REGISTRADO— INSIVUMEH (@insivumehgt) August 11, 2025
Región epicentral: OCÉANO PACÍFICO
10 de agosto de 2025. 20:21:02 hrs.
Descarga el boletin https://t.co/STKiGFeqhh #SomosINSIVUMEH #ElPuebloDignoEsPrimero #CIV #TemblorGT #SismoGT pic.twitter.com/kr5dkglyHs
SISMO REGISTRADO— INSIVUMEH (@insivumehgt) August 11, 2025
Región epicentral: DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
10 de agosto de 2025. 20:29:12 hrs.
Descarga el boletin https://t.co/u2swHs3BWR #SomosINSIVUMEH #ElPuebloDignoEsPrimero #CIV #TemblorGT #SismoGT pic.twitter.com/NgK4zbHn3E
