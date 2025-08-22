Sismos y peligro de derrumbes en el volcán Acatenango: el Conap restringe ascensos por nueva advertencia

La Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) advierte a turistas y prestadores de servicios que el Volcán Acatenango no es seguro para visitas debido a daños recientes en campamentos no autorizados dentro de la zona protegida.

La institución informó que los daños tienen diversas casusas y se reportan en plataformas donde se instalan los campamentos en una zona del volcán que está restringida para actividades.

"Derivado de la secuencia de sismos que han afectado el territorio nacional, se han reportado daños significativos en las plataformas", puntualiza el Conap en un comunicado en donde además explica que el terreno es inestable.

A ello suma que existen riesgo de derrumbes y que las recientes lluvias se suman a los peligros para los visitantes y personas locales, y enfatiza que es una zona no autorizada porque no cumple con condiciones de seguridad.

"Por lo tanto, instamos a la población, a los prestadores de servicios turísticos y a los visitantes de abstenerse a visitar el Volcán Acatenango. No ponga en riesgo su vida y la de sus acompañantes", resalta el comunicado.

Por qué es peligroso

El Acatenango, declarado Zona de Veda Definitiva desde 1956, es uno de los destinos turísticos más visitados del país. Desde su cumbre, se puede observar el volcán de Fuego, famoso por sus erupciones frecuentes y espectaculares.

Sin embargo, las estructuras ilegales de los campamentos no cumplen con normas de seguridad y se han visto seriamente afectadas por los fenómenos recientes.

No es la primera vez que emite una advertencia de este tipo.

Anteriormente, en marzo del 2025, debido a la actividad eruptiva del Volcán de Fuego, la municipalidad de Alotenango restringó su ascenso. La medida también incluyó la prohibición de permanecer en la zona conocida como "El Camellón", debido al riesgo de caída de material incandescente desde el Volcán de Fuego .

En agosto de 2024, también se emitieron restricciones debido a las condiciones adversas del clima por la temporada de lluvias. Estas condiciones aumentaban el riesgo de accidentes por resbalones y caídas peligrosas.

Medidas y recomendaciones

El Conap mantiene la prohibición de subir al volcán hasta que las condiciones de seguridad sean evaluadas y certificadas por las autoridades competentes, incluyendo la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

Para futuras visitas, se recomienda:

Consultar información actualizada: turismo-sigap@conap.gob.gt.

Viajar con agencias y guías autorizados por INGUAT.

Respetar horarios y accesos permitidos; evitar áreas no autorizadas.

Cumplir normas de conservación: no talar árboles, no arrojar desechos ni consumir alcohol.

Denunciar actividades ilegales en CONAP Denuncias o al PBX: 1547.

