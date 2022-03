Suman 12 los ucranianos que Guatemala ha recibido en calidad de refugiados debido a la invasión de Rusia a Ucrania

la mayoría de los ciudadanos volaron desde Polonia con escalas de Países Bajos y Panamá. El director de la Institución, Stuard Rodríguez, recibió y dio la bienvenida a los ciudadanos, asegurando que el país “los recibe con los brazos abiertos y estando a su completa disposición de ayudarlos en lo que sea pertinente”.

De igual formal, el presidente de la República, Alejandro Giammattei, por medio de sus redes sociales, se solidarizo con los ciudadanos ucranianos en su llegada a Guatemala.

“Como lo prometí, estamos facilitando la entrada humanitaria en Guatemala a todos los ciudadanos ucranianos que buscan refugio”, aseguró el mandatario.

As I promised, we’re already providing humanitarian entrance into Guatemala to all Ukrainians seeking shelter.

