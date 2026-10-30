Taiwán entrega 20 camiones a Guatemala y el Mides revela cómo serán utilizados

El Gobierno de Taiwán entregó este viernes 30 de octubre 20 camiones a Guatemala para apoyar el traslado de materiales destinados al programa de sustitución de pisos de tierra por concreto.

Con esta donación, las autoridades buscan ampliar la capacidad de distribución de cemento hacia las comunidades rurales, mientras mantienen la meta de alcanzar 250 mil pisos construidos al finalizar 2027.

La entrega forma parte de los acuerdos de cooperación entre Guatemala y la República de China (Taiwán), que durante los últimos dos años ha proporcionado vehículos para apoyar la ejecución del programa.

Durante la actividad, el ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto, explicó que los nuevos camiones se suman a los 15 vehículos de carga y 30 picops donados en 2025.

Añadió que, con esta nueva entrega, la cooperación taiwanesa acumula 35 camiones y 30 picops donados entre 2025 y 2026.

El funcionario detalló que uno de los principales desafíos del programa es transportar los materiales desde las cabeceras municipales hasta las comunidades donde se realizan los trabajos.

Según explicó, las empresas proveedoras de cemento trasladan el producto hasta las cabeceras municipales, pero la distribución hacia las comunidades queda a cargo de las instituciones responsables del proyecto.

“Las empresas que son contratadas llevan el material hasta las cabeceras municipales y de ahí debemos llevarlo a la comunidad, es ahí en donde estos camiones tienen una función principal”, añadió.

Los vehículos también podrán utilizarse para trasladar otros materiales, aunque su función principal será la distribución de cemento.

El presidente Bernardo Arévalo indicó que la entrega es una muestra más del compromiso de cooperación. Añadió que cada camión transportará sacos de cemento hacia los 114 municipios priorizados en el programa Mano a Mano.

El objetivo es apoyar a las familias que tienen pisos de tierra y que fueron identificadas mediante el Registro Social de Hogares.

Arévalo también señaló que los camiones serán utilizados para trasladar estufas mejoradas y filtros de agua, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de las comunidades.

Vivia Chang, embajadora de Taiwán en Guatemala, explicó que su país decidió continuar apoyando el programa debido a que los materiales llegan directamente a las comunidades beneficiadas.

La diplomática estimó que cada camión donado tiene un valor aproximado de US$80 mil (unos Q612 mil). Con base en esa cifra, los 20 vehículos entregados en 2026 representan una inversión aproximada de US$1.6 millones.

La embajadora recordó que en 2025 Taiwán entregó 15 camiones y 30 picops, por lo que la nueva donación busca ampliar la capacidad de transporte disponible.

Las autoridades informaron que los vehículos serán destinados principalmente a cuatro departamentos: San Marcos, Quiché, Alta Verapaz y Jalapa.

El ministro Pinto explicó que cada unidad tiene asignado un destino específico, identificado en las placas colocadas en los vehículos durante la entrega.

La incorporación de los camiones permitirá fortalecer la flotilla disponible en los ámbitos departamental y municipal para trasladar materiales hacia las comunidades.

Meta de 250 mil pisos de concreto

El funcionario también informó sobre las metas de construcción de pisos de concreto para el cierre de la administración.

Según indicó, el Gobierno espera alcanzar los 150 mil pisos construidos el próximo 11 de diciembre, durante una actividad prevista en Panzós, Alta Verapaz.

Para 2027, la meta es construir otros 100 mil pisos, con lo que el programa alcanzaría un acumulado de 250 mil intervenciones durante la gestión gubernamental.

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El ministro sostuvo que esta cantidad permitiría atender aproximadamente el 25% de la brecha de viviendas que todavía tienen pisos de tierra en Guatemala.

Sin embargo, no detalló cuántos pisos se han concluido hasta octubre ni presentó un desglose de los avances por departamento.

Tampoco precisó el presupuesto necesario para construir los 100 mil pisos adicionales previstos para 2027.

Otros proyectos de cooperación

La embajadora de Taiwán informó que su país mantiene otros proyectos de cooperación con Guatemala en infraestructura y salud.

La diplomática señaló que durante octubre se suscribió un acuerdo relacionado con la elaboración de estudios de factibilidad y diseños para la ampliación de un tramo carretero.

Según explicó, el proyecto se encuentra en una etapa de preparación técnica previa a la ejecución de las obras.

También mencionó el inicio de un proyecto de atención a personas con discapacidad, dirigido principalmente a niños y jóvenes.

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