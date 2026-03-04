Temblor en Guatemala este miércoles: Insivumeh detalla magnitud y epicentro

Temblor en Guatemala este miércoles: Insivumeh detalla magnitud y epicentro

Un temblor de magnitud 4.1 se registró la madrugada de este miércoles en el océano Pacífico.

SISMO DE 4.1. 4-3-26

Mapa muestra epicentro del sismo registrado el 4 de marzo de 2026. (Foto Prensa Libre: imagen compartida por el Insivumeh)

El Insivumeh informó que registró un temblor de magnitud 4.1, con epicentro en el océano Pacífico.

El sismo ocurrió a la 1.01 horas y tuvo una profundidad de 5 kilómetros.

De acuerdo con el Insivumeh, en las últimas 24 horas han ocurrido 34 sismos, de los cuales dos han sido sensibles.

En lo que va del 2026, en Guatemala han sido reportados 1 mil 192 sismos, de los cuales 24 han sido sensibles.

El Servicio Sismológico de Guatemala informó que el epicentro se localizó a 76 kilómetros de Brisas Barra de Suchiate, México.

El 24 de febrero recién pasado, Guatemala llevó a cabo un simulacro de terremoto para medir la capacidad de respuesta ante una emergencia.

El ejercicio también se efectuó para conmemorar los 50 años del terremoto de 1976.

Para leer más: Simulacro Nacional 2026, Guatemala pone a prueba la coordinación interinstitucional de los cuerpos de emergencia

