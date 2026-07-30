Temblores en Guatemala: ¿Cuántos sismos ha registrado el Insivumeh en las últimas horas?

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Temblores en Guatemala: ¿Cuántos sismos ha registrado el Insivumeh en las últimas horas?

El Insivumeh comparte el recuento de los sismos registrados en las últimas horas.

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SISMOS EN GUATEMALA EL 30 DE JULIO DE 2026

Mapa muestra epicentro de sismo a las 2.35 del 30 de julio de 2026 en Guatemala. (Foto Prensa Libre: imagen compartida por el Insivumeh)

El Insivumeh detalló en su informe que en las últimas 24 horas se han registrado 60 sismos, de los cuales uno ha sido sensible.

El temblor percibido por la población se registró a las 0.58 horas de este jueves 30 de julio y fue de magnitud 5.9, con epicentro en el departamento de Escuintla y una profundidad de 56.53 kilómetros.

De acuerdo con los reportes recibidos por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, el movimiento telúrico fue sensible en Quiché, Santa Rosa, Quetzaltenango, Sololá, Escuintla, Retalhuleu, Guatemala, Totonicapán y Sacatepéquez.

La actividad sísmica ha continuado. A las 2.35 horas de este jueves hubo otro sismo que alcanzó una magnitud de 4 y tuvo su epicentro en el océano Pacífico.

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De acuerdo con los registros del Insivumeh, en lo que va del 2026 ha habido 4 mil 737 sismos, de los cuales 125 han sido sensibles.

Cabe recordar que entre los temblores sensibles destaca el de magnitud 7.4 que sacudió a Guatemala la mañana del viernes 17 de julio.

Para leer más: ¿Ha sentido sismos en los últimos días? Cuántas réplicas registra el Insivumeh tras temblor de 7.4 del 17 de julio

El Insivumeh ha informado que, derivado de este temblor, ha habido más de 500 réplicas como parte de la secuencia.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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