Temblores en Guatemala: Insivumeh registra más de 280 sismos en las últimas horas; ocho fueron sensibles

El Insivumeh compartió un recuento de los sismos registrados en Guatemala en las últimas horas.



El último dato indica que, hasta las 23 horas del domingo 19 de octubre, habían ocurrido 283 sismos, de los cuales ocho fueron sensibles.



De acuerdo con un mapa compartido por el Insivumeh, la mayoría de epicentros se ubicó en Jutiapa.



Uno de los últimos temblores alcanzó una magnitud de 3.2, con epicentro en Jutiapa y una profundidad de 3.29 kilómetros.





Otros temblores registraron magnitudes de 3.7 y 3.9; algunos fueron reportados como sensibles por usuarios en redes sociales.



Según el Insivumeh, durante el 2025 se han reportado en Guatemala 3,847 sismos, de los cuales cien han sido sensibles.



En el 2025, Guatemala ha experimentado constante actividad sísmica, especialmente en dos puntos: Jutiapa y Sacatepéquez, donde se han presentado secuencias muy activas.

En Sacatepéquez, el 8 de julio, un sismo de magnitud 5.6 activó una cadena de temblores. La comunidad de Santa María de Jesús fue la más afectada, con daños personales y materiales.





En tanto, en Jutiapa, la madrugada del 29 de julio marcó el inicio de una intensa actividad, con dos sismos de magnitudes 5.8 y 5.7, con epicentros en Comapa y Zapotitlán.

Para leer más: 5 recomendaciones para recuperar la calma después de un temblor

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.