Temblores en Guatemala: Insivumeh registra más de 280 sismos en las últimas horas; ocho fueron sensibles

El Insivumeh compartió el informe sobre cuántos temblores se han registrado en Guatemala en las últimas horas.

Mapa muestra el epicentro de uno de los sismo registrados en Guatemala el 19 de octubre. (Foto Prensa Libre: imagen compartida por el Insivumehh)

El Insivumeh compartió un recuento de los sismos registrados en Guatemala en las últimas horas.


El último dato indica que, hasta las 23 horas del domingo 19 de octubre, habían ocurrido 283 sismos, de los cuales ocho fueron sensibles.

De acuerdo con un mapa compartido por el Insivumeh, la mayoría de epicentros se ubicó en Jutiapa.

Uno de los últimos temblores alcanzó una magnitud de 3.2, con epicentro en Jutiapa y una profundidad de 3.29 kilómetros.

En conferencia de prensa, el ministro de salud Francisco Coma, anuncia que inicia la jornada de vacunación para prevenir enfermedades contra el Polio (OPV) y DPT, Tétanos, Diftería y Tosferina a niños de 18 meses hasta jóvenes de 14 años y mujeres en gestación. Fotografía: Roberto López Fecha: 22/04/2022

Ministerio de Salud alerta sobre aumento de casos de tosferina en Guatemala

Puerto Santo Tomás 2 foto de archivo de agosto 2025

Empornac enfrenta retrasos y señalan lentitud laboral: cámaras exigen solución inmediata

Otros temblores registraron magnitudes de 3.7 y 3.9; algunos fueron reportados como sensibles por usuarios en redes sociales.

Según el Insivumeh, durante el 2025 se han reportado en Guatemala 3,847 sismos, de los cuales cien han sido sensibles.

En el 2025, Guatemala ha experimentado constante actividad sísmica, especialmente en dos puntos: Jutiapa y Sacatepéquez, donde se han presentado secuencias muy activas.

En Sacatepéquez, el 8 de julio, un sismo de magnitud 5.6 activó una cadena de temblores. La comunidad de Santa María de Jesús fue la más afectada, con daños personales y materiales.

En tanto, en Jutiapa, la madrugada del 29 de julio marcó el inicio de una intensa actividad, con dos sismos de magnitudes 5.8 y 5.7, con epicentros en Comapa y Zapotitlán.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

