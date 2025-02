“Todavía tenemos dudas”: comerciantes aún no clasifican su basura en mercados de la capital

Comerciantes de algunos mercados de la capital no han implementado el reglamento de clasificación de basura ya que dicen que "se les complica bastante".

Aunque el reglamento que obliga a separar desechos sólidos está en vigencia, en la ciudad capital no todos los comercios han cumplido con su implementación. Un recorrido por diferentes mercados municipales evidencia esta situación.

El mercado de la Palmita en la zona 5 es uno de los más concurridos en la capital y los comerciantes están conscientes de que deben separar sus desechos, sin embargo ninguno lo ha implementado en el negocio. Fuera del micrófono, algunos comentaron que han preferido permanecer en silencio a la aplicación del reglamento para evitar problemas con las autoridades.

Sin embargo Karla Méndez que tiene una venta de verduras comentó que aún tiene dudas sobre cómo separar la basura "por el momento no nos han dicho en en realidad qué se va a hacer, sí ya nos dieron la iniciativa pero sí está un poco complicado. Todavía tenemos dudas y como vendemos diferentes cosas, sí nos cuesta un poco la verdad", comentó.

Una situación parecida expone María del Carmen Batz, que vende especias y legumbres. Ella considera que separar los desechos es un gasto extra que afecta su economía, "ahorita está normal como estaba antes, no hay dinero, no hay pisto para separar la basura y tenemos que comprar bolsas y bolsas y otra de las cosas es que no puede trabajar la gente que separan basura en el basurero, porque ellos viven allí, hay que apoyarlos también", explicó.

Otro mercado que se encuentra en una situación similar es el Mercado Sur 2 conocido como "La Placita", donde se observan algunos corredores en donde no se ha implementado la separación de los desechos.

En algunos comercios se observa la basura acumulada en un rincón. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Aún así, algunos comerciantes indicaron que para ellos es más sencillo separar la basura de sus viviendas y no la de los comercios, porque no tienen el suficiente espacio para instalar varios contenedores de basura.

Algunos comerciantes dicen no poner en práctica el reglamento para clasificar la basura porque o se les complica o lo consideran un "gasto extra". (Foto Prensa Libre: Esbin García)

"Tratamos la manera de hacerlo porque sí se nos va a hacer difícil, pero sí, yo digo que si nos lo proponemos sí lo vamos a lograr. Aquí sí se me hace un poquito más difícil porque van huesitos y cosas así", comentó Betty de Elías que tiene una carnicería.

App de desechos

La ministra de ambiente, Patricia Orantes comentó el viernes 21 de febrero que próximamente se lanzará una aplicación para dispositivos móviles que permitirá a los guatemaltecos hacer una consulta sobre en qué categoría se separan los desechos. "Es un proceso sin duda de educación social, todos todavía nos sentimos inseguros pero es parte del cambio que estamos impulsando" informó la funcionaria.

Añadió que los alcaldes están conscientes de que deben implementar las medidas en sus municipios porque el reglamento continuará vigente.