Tránsito en Guatemala: advierten de congestionamiento y desvíos por tres eventos este 13 y 14 de noviembre

Tres actividades deportivas, recreativas y navideñas podrían complicar la circulación vehicular en distintos sectores de la Ciudad de Guatemala este viernes 13 y sábado 14 de noviembre del 2026, por lo que las autoridades de tránsito se preparan para atender el incremento de vehículos y peatones.

Amílcar Montejo, vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, informó que la Policía Municipal de Tránsito (PMT) tiene un plan activo para brindar cobertura a quienes asistirán a los eventos, principalmente en los alrededores de El Trébol, la zona 13 y la Plaza del Obelisco.

El funcionario advirtió que el sábado podrían efectuarse desvíos vehiculares por la concentración de personas en el Obelisco, mientras que el viernes coincidirán dos actividades que atraerán visitantes a sectores cercanos a El Trébol.

Toma en cuenta los eventos programados en diferentes puntos de la ciudad para este fin de semana y planifica tus recorridos con anticipación. Conduce con precaución, respeta el paso peatonal y sigue las indicaciones de los agentes de @PMTMuniGuate. ¡Disfruta cada actividad y muévete con responsabilidad! 🙌 #TráficoGt #TránsitoGt — MuniGuate (@muniguate) November 12, 2026

Viernes 13: Noches de Luna en el Zoológico La Aurora

La magia de observar a los animales durante la noche llegará al Zoológico La Aurora, en la zona 13, con una nueva edición de Noches de Luna, actividad que permitirá a niños y adultos conocer el comportamiento de las especies nocturnas.

La experiencia se desarrollará este viernes 13 de noviembre, de 18.00 a 22.00 horas, y es una de las actividades que la PMT tendrá bajo vigilancia por el movimiento de visitantes hacia el recinto.

El precio de entrada es de Q60 para adultos y Q30 para niños y adultos mayores. Los organizadores recomiendan llevar ropa abrigada y una linterna cubierta con papel celofán rojo para evitar molestias a los animales.

Las autoridades aconsejan planificar el desplazamiento hacia el zoológico y considerar que la afluencia de asistentes podría aumentar la carga vehicular en sus alrededores.

Guatemala contra Canadá: aficionados llegarán a El Trébol

La emoción del futbol también movilizará a los aficionados este viernes, cuando la Selección Nacional de Guatemala reciba a Canadá en el estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol.

El encuentro comenzará a las 20.00 horas y corresponde al partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026-2027.

Montejo explicó que la PMT brindará apoyo en el sector debido a la llegada de aficionados. La coincidencia del encuentro con las actividades del zoológico podría incrementar la circulación en las vías de acceso a ambos recintos.

¡𝗝𝗨𝗡𝗧𝗢𝗦 𝗖𝗢𝗡 𝗟𝗔 𝗦𝗘𝗟𝗘𝗖𝗖𝗜𝗢́𝗡! 💙🇬🇹 ✅Modo Selección Activado. Semana de Liga de Naciones de Concacaf. 🇬🇹🆚🇨🇦 ¡𝗩𝗔𝗠𝗢𝗦 𝗚𝗨𝗔𝗧𝗘! #ModoSelección #VamosGuate #SeleMayor https://t.co/rJY3nV0TnT — FFG🇬🇹 (@fedefut_oficial) November 10, 2026

Aunque no se anunciaron cierres específicos para el partido, se recomienda salir con anticipación, evitar recorridos innecesarios por El Trébol y atender las indicaciones de los agentes de tránsito.

Sábado 14: encendido del Árbol Gallo y posibles desvíos en el Obelisco

La Plaza del Obelisco se llenará de luces, música y ambiente navideño este sábado 14 de noviembre, con la inauguración del Festival Árbol Gallo 2026, una celebración que marca el inicio de la temporada de fin de año.

El espectáculo principal está programado para las 19.00 horas y será de acceso gratuito. Sin embargo, Montejo advirtió que los asistentes podrían comenzar a llegar desde las 14.00 horas, con una mayor concentración prevista a partir de las 17.00 horas.

Ante ese escenario, la PMT contempla efectuar desvíos vehiculares en los siguientes puntos:

Avenida Las Américas y 11 calle

Avenida Reforma y 12 calle

El vocero vial explicó que el tránsito procedente del bulevar Los Próceres y del bulevar Liberación podrá continuar por el paso inferior de la Plaza del Obelisco.

Algunos de los presentes aprovecharon para capturar una postal del Árbol Gallo 2025, en el Obelisco, zona 9 de la capital. (Foto Prensa Libre: José Sánchez)

Estos desvíos dependerán de la concentración de asistentes, por lo que no deben considerarse cierres confirmados desde una hora determinada.

Recomendaciones para evitar complicaciones en el tránsito

La PMT hizo un llamado a quienes se movilizarán por la capital durante el fin de semana a planificar sus recorridos, conducir con precaución y respetar el paso peatonal.

También recomendó seguir las indicaciones de los agentes y mantenerse pendientes de las actualizaciones oficiales, especialmente ante posibles cambios en la circulación alrededor del Obelisco.

Para quienes no asistirán a las actividades, las autoridades aconsejan considerar recorridos que eviten los sectores de mayor concentración de personas y vehículos.

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