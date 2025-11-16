Comunitario
Tres aviones hicieron “idas al aire” por las condiciones antes del aterrizaje en Aeropuerto La Auorora
El Aeropuerto Internacional La Aurora fue escenario de tres procedimientos de seguridad conocidos como "idas al aire", ejecutados por tripulaciones que consideraron necesario reforzar las condiciones de aterrizaje informó la DCAG.
Las maniobras de seguridad se realizaron este domingo 16 de noviembre en el Aeropuerto Internacional La Aurora, informó la Dirección General de Aeronáutica Civil. (Foto Prensa Libre: cortesía por DGAC)
Este domingo 16 de noviembre, el Aeropuerto Internacional La Aurora fue escenario de tres maniobras operativas de seguridad conocidas como "idas al aire", debido a las condiciones que habían para aterrizar.
Estas maniobras no constituyen incidentes ni emergencias, sino que se ejecutan cuando las tripulaciones, en su criterio profesional durante la fase de aproximación, consideran necesario reforzar las condiciones para garantizar un aterrizaje completamente seguro, afirmó Pablo Castillo, portavoz del aeropuerto.
“Las tripulaciones ejecutan estas acciones cuando consideran necesario reforzar las condiciones para un aterrizaje seguro. Una de las aeronaves optó por dirigirse a su aeropuerto alterno, decisión contemplada dentro de los procedimientos operativos estándar”, aseguró Castillo.
Según la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), las operaciones en el Aeropuerto Internacional La Aurora continuaron desarrollándose con normalidad, indicó el portavoz, quien además señaló que “estos hechos, lejos de ser alarmantes, reafirman la efectividad de los sistemas de seguridad y la correcta aplicación de los protocolos diseñados para gestionar el tránsito aéreo de manera segura y eficiente”.
La respuesta observada hoy es una demostración de que el sistema funciona como debe, priorizando en todo momento la seguridad sobre cualquier otro factor, puntualizó Pablo Castillo.