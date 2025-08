CIV firmará convenio con Unops por US$250 millones para modernizar el Aeropuerto Internacional La Aurora

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) está próximo a firmar un convenio de cooperación con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) para hacer compras que permitan la modernización del Aeropuerto Internacional La Aurora. Según las autoridades, aunque aún no se ha definido la totalidad el monto a pactar, se calcula en unos US $250 millones.

En el sitio web de la Unops, donde se aplica para el puesto de jefe de la unidad de infraestructura para Guatemala, se recuerda el convenio con el Ministerio de Salud por US$943 millones, y que ahora, “con otro programa” con el CIV, “convierte a Guatemala en una de las operaciones nacionales de Unops más grandes del mundo”.

El viceministro de Transporte, Fernando Suriano, indicó que aún se encuentran en la negociación del mecanismo, pero ya se definieron algunos “bienes y servicios” que serán adquiridos a través de la Unops, porque no se prestan en Guatemala.

“Por ejemplo, las motobombas (...) también están los muelles. Los muelles tienen más de 20 años, las motobombas también están desfasadas en tiempo, estamos hablando también del anillo de energía que lleva más de dos décadas que no se ha trabajado y el cambio de todo el sistema de bandas”, explicó el viceministro.

Asimismo, refirió que dichos cambios permitirían una actualización para cumplir con normas de seguridad internacionales. La cartera espera tener listo el convenio en agosto, pues esperarían comprar con unos US$50 millones en lo que resta del 2025.

“Lo que le permite Unops es, primero, que es un organismo internacional y puede ir a compras a nivel internacional, facilita ese proceso y para nosotros es fundamental el tema de transparencia”, agregó Suriano. Al cuestionarlo sobre por qué no se realizan esas licitaciones a través del sistema de compras actual, aseguró que “sí se puede hacer con el Estado, pero ¿Imagínese el riesgo de pasar un año con una licitación y resulta que no puede adjudicar? entonces ese tipo de riesgos uno los atenúa trabajando con Unops”, enfatizó.

Dicho mecanismo está basado en el artículo 105 de la Ley del Presupuesto General del 2025, el cual faculta la suscripción de convenios para la mejora de programas y ejecución de proyectos. “Entidades públicas responsables en las intervenciones en puertos, aeropuertos y transporte público masivo, quedan facultadas para suscribir convenios de ejecución con las Agencias del Sistema de Naciones Unidas con competencia en estos temas”, se lee en inciso f de dicho artículo.

Requieren equipos

Motty Rodas, directora ejecutiva de la Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas (Agla), expresó que el sector aéreo respalda toda iniciativa que mejore la infraestructura y los servicios del Aeropuerto Internacional La Aurora, especialmente si se enfoca en equipos clave para la operación segura y eficiente.

“No queremos ver al país endeudado, pero las aerolíneas requieren equipos de última tecnología que apoyen sus operaciones", indicó.

Aunque la Agla no participa directamente en los procesos administrativos, Rodas dijo que esperan que los fondos se usen como está proyectado y que haya supervisión efectiva.

Sobre las necesidades urgentes, Rodas destacó que hay equipos que requieren renovación inmediata y que fueron mencionados en el proyecto, como:

Motobombas para seguridad aeroportuaria.

Sistema de aire acondicionado de la terminal.

Máquina desolizadora, fundamental para limpiar residuos de llantas en la pista.

Luces de pista, que funcionan como ayudas visuales críticas.

Escáneres de rayos X, esenciales para seguridad.

Posiblemente muelles de abordaje.

"Estaremos atentos a que esas necesidades se cubran y que se usen los recursos adecuadamente. Confiamos en que esta administración está intentando recuperar el sistema aeroportuario, especialmente La Aurora y Mundo Maya", indicó Rodas.

Sin portal de fiscalización

En mayo del año pasado, el Ministerio de Salud firmó un convenio con Unops por US$900 millones para la compra de medicamentos. Este se hizo efectivo en noviembre de ese mismo año y establecía el pago de asesorías por US$30 millones. En su momento, las autoridades de Salud ofrecieron habilitar un portal para la fiscalización de la compra de los medicamentos, sin embargo, a la fecha no se ha concretado.

El viceministro de Transporte dijo que desconocía sobre ese portal que se ofreció sobre el convenio en la cartera de Salud.

“Como son bienes o productos grandes, es fácil de ver a nivel internacional. No sabía de ese caso en particular, me da una magnífica idea, pero lo que estamos buscando es que todo se vuelva público”, indicó el funcionario.