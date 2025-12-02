Turista herido en el volcán de Fuego permanece estable en intensivo; autoridades detallan avances en su recuperación

El turista que resultó lesionado durante la explosión registrada el pasado domingo 30 de noviembre en el volcán de Fuego continúa internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional de Antigua Guatemala.

Este 2 de diciembre las autoridades médicas confirmaron que el paciente se encuentra estable y evoluciona favorablemente.

Según el informe del hospital, el hombre puede caminar, hablar y permanece consciente, sin necesidad de respiración asistida.

Sin embargo, su brazo derecho muestra un 'compromiso significativo', por lo que fue necesario colocar un soporte externo que lo mantiene inmovilizado.

Ahora está pendiente un examen que permitirá determinar si la circulación en ese miembro se mantiene viable y si requerirá intervenciones adicionales en los próximos días.

Un ascenso que terminó en emergencia

La emergencia se originó cuando un grupo de excursionistas decidió avanzar por una zona restringida del volcán, a menos de 100 metros del cráter activo, pese a las advertencias emitidas desde el inicio del año por la constante actividad explosiva del coloso.

Imágenes captadas la noche previa ya mostraban luces en áreas de alto riesgo, lo que llevó a las autoridades locales a reiterar que la cumbre estaba prohibida para visitantes.

La repentina expulsión volcánica alcanzó a uno de los turistas, quien comenzó el descenso sin recibir asistencia inmediata.

Equipos de los Bomberos Municipales Departamentales de San Miguel Dueñas y de la aldea El Rosario se movilizaron al área, rastrearon la ruta y lograron interceptar al grupo mientras acompañaban al herido. Luego fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional de Antigua.

Debate sobre seguridad y responsabilidad

El incidente desató un amplio debate en redes sociales y entre la comunidad de montañistas.

Varias páginas especializadas señalaron que la imprudencia de ingresar a zonas prohibidas, con tal de obtener fotografías llamativas o vivir experiencias extremas, continúa siendo uno de los principales riesgos en el volcán de Fuego.

Otros usuarios cuestionaron la falta de señalización visible en puntos clave del ascenso y pidieron reforzar los controles, especialmente en temporadas de alta afluencia.

Mientras tanto, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recordó que el volcán de Fuego mantiene actividad constante y que acercarse a la zona superior implica un riesgo que no puede subestimarse. La institución llamó a turistas locales y extranjeros a respetar rutas autorizadas, horarios y restricciones vigentes, así como a evitar cualquier acercamiento al cráter.

Lea también: Remodelación del estadio Doroteo Guamuch Flores quedan suspendida por incumplimiento de la constructora