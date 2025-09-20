Una mujer y dos niñas mueren soterradas en Senahú, Alta Verapaz

Comunitario

Una mujer y dos niñas mueren soterradas en Senahú, Alta Verapaz

Un deslizamiento de tierra en la madrugada de este sábado sepultó una vivienda en el barrio Las Gallinas, dejando como saldo la muerte de tres integrantes de una familia.

|

Bomberos y vecinos trabajan en la remoción de tierra tras un deslizamiento en Senahú, Alta Verapaz.

Bomberos y vecinos trabajan en la remoción de tierra tras un deslizamiento en Senahú, Alta Verapaz. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales Departamentales)

En la madrugada de este sábado 20 de septiembre, un deslizamiento de tierra sepultó una vivienda en el barrio Las Gallinas, en el municipio de Senahú, Alta Verapaz, y provocó la muerte de tres integrantes de una familia.

Las víctimas fueron identificadas como Esperanza Chub Caal, de 34 años; Daylin Dayana Mishel May Chub, de 13; y Kinderly Pamely Esperanza May Chub, de 7. Hasta ahora no se ha precisado cuál era su parentesco.

Según los Bomberos Municipales Departamentales de Senahú, el derrumbe fue provocado por las fuertes lluvias que afectan la región en los últimos días.

Vecinos del sector colaboraron con los rescatistas y autoridades municipales para remover la tierra y localizar a las víctimas.

Después de varias horas de labores, los cuerpos fueron rescatados y trasladados al salón municipal de Senahú, donde permanecen bajo resguardo.

Comunidad incomunicada

El deslave no solo cobró vidas, también dejó incomunicada a la comunidad, lo cual dificulta el traslado de ayuda.

Las autoridades locales analizan alternativas para evacuar a otras familias que siguen en riesgo por la inestabilidad del terreno y las lluvias continuas.

El incidente refleja la vulnerabilidad de las comunidades de Alta Verapaz ante los desastres asociados a la temporada de lluvias, una problemática recurrente que cada año causa pérdidas humanas y materiales en el país.

Más noticias: Los testimonios que revelan cómo una noche de tragos terminó con la muerte de Hansel Szarata

ESCRITO POR:

Sandy Pineda

Periodista de Prensa Libre especializada en política y temas sociales con 7 años de experiencia. Parte del programa International Women's Media Foundation (IWMF) en 2019, y del proyecto Ciclos de Actualización para Periodistas (CAP) 2023.

Lee más artículos de Sandy Pineda
