¿Va a haber lluvias en Guatemala? Cuál es el pronóstico del Insivumeh del 8 al 12 de diciembre

Guatemala ha registrado clima frío en los últimos días y, para la segunda semana de diciembre, también se prevén bajas temperaturas.



De acuerdo con el boletín del Insivumeh, del 8 al 12 de diciembre se prevén áreas con niebla o neblina en las primeras horas de la mañana y de la noche.



También se anticipa cielo parcialmente nublado, alternando con poca nubosidad; ambiente cálido durante el día, lloviznas y/o lluvias dispersas al inicio de la semana en el territorio nacional.



Estas condiciones están asociadas con el acercamiento de un frente frío al norte de la península de Yucatán, en México, así como con el ingreso de humedad desde ambos litorales y factores locales.





El Insivumeh indicó que las condiciones meteorológicas actuales son favorables para que se registren heladas meteorológicas en los altiplanos central y occidental.

En la meseta central, que incluye la capital, se prevé un clima soleado durante el día, con posibilidad de lloviznas y/o lluvias en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde, al inicio de la semana.



Además, se espera frío durante la noche y la madrugada en los altiplanos central y occidental. El viento será del norte y nordeste, de ligero a moderado, con posible cambio hacia el sur por la tarde a mediados de semana.

En la región del Motagua y los valles del oriente se espera cielo parcialmente nublado, alternando con poca nubosidad, ambiente cálido y húmedo, así como incremento y desarrollo de nubosidad por la tarde y/o noche en zonas montañosas, con posibilidad de lloviznas y/o lluvias dispersas.

Para Petén, el pronóstico indica posibilidad de lloviznas y/o lluvias dispersas, acompañadas de actividad eléctrica, durante la tarde y la noche al inicio de la semana. Se espera viento variable, de ligero a moderado.

Alta Verapaz, el Caribe y la Franja Transversal del Norte tendrán cielo parcialmente nublado, alternando con poca nubosidad y posibilidad de lloviznas y/o lluvias con actividad eléctrica por la tarde o noche, al inicio de la semana. Viento del norte y noroeste, de ligero a moderado.

En las regiones del Pacífico se prevé poca nubosidad, ambiente cálido, incremento y desarrollo de nubosidad durante la tarde y noche, así como lloviznas y/o lluvias dispersas con actividad eléctrica.

