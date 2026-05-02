Vacuna hexavalente sustituye por completo a la pentavalente

El Ministerio de Salud ha aplicado la vacuna hexavalente a más 129 mil niños, la cual protege contra difteria, tétanos, tos ferina, hepatitis B, Haemophilus influenzae tipo b y poliomielitis.

En noviembre pasado, la cartera anunció que incluiría el biológico dentro del esquema regular de vacunación, en lugar de la pentavalente, y que cubriría a la población menor de cinco años con cuatro dosis: la primera a los dos meses de vida; las siguientes, a los cuatro, seis y 18 meses. Esta se administra por vía intramuscular en el muslo.

Al momento de su introducción, las autoridades indicaron que tendría una mayor adherencia entre los guatemaltecos, pues en un solo pinchazo los niños recibirían protección contra seis enfermedades. En poblaciones que tienen resistencia a las vacunas, esto resulta una ventaja.

Otro de los puntos a favor es que representa un ahorro para el sistema de salud pública, ya que se reducen los costos en jeringas, cadena de frío y transporte, entre otros, porque se administran menos dosis.

Los menores nacidos en septiembre del 2025 fueron los primeros en recibir la primera dosis de la hexavalente dentro del esquema regular de vacunación. Los niños a los que se le aplicó la pentavalente pudieron completar el esquema con la nueva vacuna.

Para el 16 de marzo, el Ministerio había vacunado a 129 mil 874 niños: con la primera a 38 mil 331; con la segunda a 33 mil 504; con la tercera, 32 mil 287, y 25 mil 752 con el refuerzo.

Los cinco departamentos donde más población infantil ha sido vacunada con la hexavalente son Guatemala (15.3%), Huehuetenango (10.8%) y Alta Verapaz (9.4%). Mientras que la cobertura ha sido menor en Baja Verapaz, que alcanza el 0.8%.

Disponibilidad

El informe del Ministerio de Salud indicó que para el 13 de marzo se tenían 357 mil 716 dosis disponibles, de las cuales el 49.8% estaba distribuido en 19 áreas de salud en todo el país. El biológico restante estaba resguardado en el Centro Nacional de Biológicos de la cartera.

La inversión del Ministerio de Salud para adquirir 600 mil dosis ascendió a Q9 millones 492 mil 500, la compra se hizo a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

De acuerdo con el infectólogo Mario Melgar, ya se sustituyó en su totalidad la vacuna pentavalente por la hexavalente y, considerando la población a cubrir, se debería colocar un millón de dosis al año.

Añade que las 129 mil dosis aplicadas hasta el 16 de marzo representan un ritmo razonable. Lo que se debe tomar en cuenta es que la tasa de vacunación en menores de un año se mantenga en rangos adecuados.

Las autoridades de Salud indican que la vacuna hexavalente puede tener un costo de Q600 en el sector privado y que está disponible de manera gratuita en los servicios de salud de la red pública.

Entre los países de la región que han optado por incluir esta vacuna en los esquemas regulares están México, Brasil, Chile, Panamá, Colombia y República Dominicana.

De acuerdo con criterios médicos, la vacunación es la herramienta más efectiva y segura contra enfermedades infecciosas.