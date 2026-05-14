VIDEO: Aerometro también traerá espacios públicos, ciclovías y conexión con buses eléctricos

La Ciudad de Guatemala enfrenta uno de los mayores desafíos urbanos de las últimas décadas: el tráfico. Miles de personas pasan horas atrapadas diariamente en congestionamientos para movilizarse hacia sus destinos. En ese sentido, la Municipalidad de Guatemala impulsa el Aerómetro, un sistema de teleféricos urbanos que busca ofrecer a la población una alternativa de transporte masivo, integrada y sostenible.

Eddy Morataya, gerente general de la Empresa Municipal de Transporte, y Klamsy Escobar, directora de Comunicación del Aerómetro, conversaron con Ricardo García Santander en el videopódcast Vamos al Grano, de Guatemala No Se Detiene, sobre los avances, retos y expectativas del proyecto.

Según explicaron, la iniciativa comenzó a gestarse hace más de nueve años, tras estudios de movilidad y encuestas de origen-destino efectuados en la capital y Mixco. La meta fue encontrar un sistema capaz de responder a la demanda de pasajeros sin generar mayores impactos viales.

Vamos al grano con el tema del Aerómetro: cinco puntos

La primera línea conectará Plaza España con El Trébol, mientras que la segunda unirá El Trébol con Mixco. Ambas se integrarán con el sistema Transmetro y otros servicios de transporte urbano. Las estaciones estarán conectadas con líneas existentes y futuras rutas alimentadoras. Se prevé que la línea dos empiece su construcción entre julio y agosto.

El proyecto surgió hace más de nueve años, luego de una serie de estudios de movilidad y encuestas de origen-destino efectuados en la capital y Mixco. Los análisis concluyeron que un sistema de metro pesado no era viable debido a la cantidad de pasajeros proyectados, por lo que se optó por un sistema de teleférico capaz de movilizar entre 165 mil y 300 mil usuarios diarios.

H enfrentado críticas y resistencia, principalmente por temas ambientales y acciones legales, según Solórzano, la obra recicbió un amparo y una querella, pero no prosperaron por carecer de sustento legal. Además, indicaron que los estudios técnicos respaldan la viabilidad del sistema y que la inversión es completamente privada.

El Aerómetro busca seguir modelos de movilidad que ya funcionan en otros países de la región, como México y Bolivia, donde los sistemas de teleféricos se han convertido en una alternativa de transporte masivo.Ciudades como La Paz cuentan con más de diez líneas en operación, mientras que Ciudad de México avanzó rápidamente en la implementación de este tipo de infraestructura, por lo que Guatemala tiene potencial para encaminarse a estos mecanismos.

Además del transporte áereo, el proyecto contempla 20 mil metros de espacio público, accesibilidad para personas con discapacidad, seguridad mediante videovigilancia. Se busca que las personas dependan menos del vehículo particular para movilizarse

Puede escuchar el episodio en Spotify:

Vamos al Grano es un videopódcast producido en alianza entre Prensa Libre y Guatemala No Se Detiene.

