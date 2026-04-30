Video:  así ocurrió un asalto a mano armada en una barbería de Mixco

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Video:  así ocurrió un asalto a mano armada en una barbería de Mixco

Cámara de vigilancia capta asalto contra tres personas en una barbería de Mixco.

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Un asalto a mano armada en una barbería del bulevar Sur de Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Mixco, quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento el 28 de abril.

En las imágenes se observa que el asaltante ingresó al local haciéndose pasar por cliente y permaneció sentado durante algunos segundos.

Posteriormente, se levantó, observó hacia la calle para verificar que no hubiera personas cerca y sacó un arma de fuego, con la que amenazó a las tres personas que se encontraban en el local.

Según las imágenes, el individuo despojó a las víctimas de sus pertenencias y, minutos después, abandonó el lugar sin que se reportaran personas heridas.

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La grabación, de 1 minuto y 11 segundos, muestra la forma en que el malhechor operó para cometer el ilícito; luego huyó a pie, según el video.

Las cámaras de videovigilancia han grabado asaltos en distintos puntos del país, lo que ha permitido, en algunos casos, la captura de sospechosos.

Para ver más: “Ya no se puede esperar la camioneta”: vecinos denuncian robos constantes en zona 18; video muestra asalto a joven

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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