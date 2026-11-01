Video del Desfile de Fieros 2026: así se vive la tradición en Villa Nueva

Más de 3 mil 600 participantes forman parte del Desfile de Fieros de Villa Nueva, que este 1 de noviembre llena de máscaras, disfraces y personajes las calles del municipio, en una tradición que suma 21 años como Patrimonio Cultural Intangible de la Nación.

El recorrido reúne a más de 80 grupos, según Marco Tulio Hernández, presidente del Comité de Fieros de Villa Nueva.

Los participantes se distribuyen en distintas categorías, entre ellas infantil, disfraz internacional y tradición e historia.

La actividad comenzó desde las primeras horas de la mañana y tiene como punto de partida el área de la Municipalidad de Villa Nueva. Los últimos grupos suelen ingresar alrededor de las 15.30 horas, mientras que la premiación está prevista para las 16 horas.

Una tradición que pasa entre generaciones

Detrás de los disfraces y las estampas hay meses de preparación. Walter Frank, representante del grupo Fierro Juice, contó que sus integrantes llevan seis meses organizándose para participar. El grupo reúne aproximadamente a 85 personas entre familiares y amigos.

Las categorías del Desfile de Fieros incluyen propuestas infantiles, disfraces internacionales y representaciones de tradición e historia. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Frank explicó que la tradición también forma parte de la historia de su familia: su abuelo elaboraba la chicha, su padre tuvo su propio grupo y ahora él participa junto con su hija.

“Conmemorar a nuestros ancestros que nos dejaron un legado en esta tradición”, resumió al explicar qué los motiva a participar.

Los participantes recrean a las antiguas barrenderas de Villa Nueva y recuerdan a las abuelas que recorrían las calles con sus escobas. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Familias y visitantes

El desfile también convoca a vecinos que llegan desde temprano para encontrar un lugar desde donde observar el recorrido. Viviana, residente de la zona 2 de Villa Nueva, contó que lleva entre siete y ocho años asistiendo con su familia.

Entre los espectadores también había visitantes de otros lugares. Emilia, originaria de Ciudad de México, presenció la actividad junto con sus hijas y familiares guatemaltecos.

Para los organizadores, el 1 de noviembre es una fecha de encuentro para las familias y una oportunidad para mantener viva una tradición que forma parte de la identidad de Villa Nueva.

Lea también: Jhonatan Cháves, de NU Colombia, se corona campeón de la Vuelta a Guatemala 2026