Video: largas filas en ruta al Pacífico se reportan durante fin de semana largo

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva reporta una alta carga vehicular en la ruta CA-9 Sur, en dirección hacia el sur de la ciudad, lo que mantiene una circulación lenta y tramos con fuerte congestionamiento.

En un video reciente, Dalia Santos, vocera de la institución, informó sobre el panorama en el kilómetro 20 hacia la costa sur, donde se observa el congestionamiento debido a la salida de miles de personas por el fin de semana largo.

Este aumento en los desplazamientos ha generado más tránsito según reportes, principalmente en carreteras de salida de la ciudad.

Desde primeras horas de la mañana, en un video que publicó la institución se observaban largas filas de vehículos

Agentes de tránsito de Villa Nueva permanecen en la carretera regulando el flujo vehicular y recomiendan a los conductores extremar precauciones, ya que el tráfico se ha visto complicado por múltiples hechos de tránsito registrados en pocas horas en esa área.

#PMTVillaNueva reporta alta carga vehicular en la ruta CA-9 con dirección al sur de la ciudad, agentes supervisan el #TraficoVN pic.twitter.com/9tRnfWK923 — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) May 1, 2026

Uno de los incidentes más graves ocurrió en el kilómetro 13.5 de la CA-9 Sur, donde una persona falleció. El hecho obligó al cierre de carriles del lado izquierdo, mientras la PMT coordina el paso por el carril derecho para quienes transitan desde la bajada de Villalobos.

En el mismo sector, se reportó una colisión entre un vehículo y dos motocicletas en la bajada de Villalobos, además de otro accidente en la 50 calle de la calzada Aguilar Batres, en el ingreso a la Central de Mayoreo (Cenma), donde uno de los conductores involucrado se dio a la fuga.

Autoridades advierten que al menos cuatro percances viales han ocurrido en un corto periodo de tiempo, lo que ha incrementado el congestionamiento en el área.

Ante el inicio del fin de semana largo, las autoridades de tránsito hicieron un llamado a la población a no conducir bajo efectos de alcohol, respetar los límites de velocidad y mantener la prudencia al volante, con el fin de evitar más incidentes en carretera.

Finaliza diligencia del @MPguatemala en el km. 13.5 ruta CA-9 con dirección al sur, libre el #TraficoVN. pic.twitter.com/nTILjYNU4b — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) May 1, 2026

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