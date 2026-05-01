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Video: largas filas en ruta al Pacífico se reportan durante fin de semana largo
La PMT de Villa Nueva reporta largas filas de vehículos en dirección hacia el sur de la ciudad, ante las salidas por el fin de semana largo. También se reportan hechos de tránsito y un motorista fallecido, complicando la movilidad en el sector.
Largas filas de vehículos en la ruta al Pacífico debido a las salidas del fin de semana largo. (Foto Prensa Libre: PMT de Villa Nueva)
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva reporta una alta carga vehicular en la ruta CA-9 Sur, en dirección hacia el sur de la ciudad, lo que mantiene una circulación lenta y tramos con fuerte congestionamiento.
En un video reciente, Dalia Santos, vocera de la institución, informó sobre el panorama en el kilómetro 20 hacia la costa sur, donde se observa el congestionamiento debido a la salida de miles de personas por el fin de semana largo.
Este aumento en los desplazamientos ha generado más tránsito según reportes, principalmente en carreteras de salida de la ciudad.
Desde primeras horas de la mañana, en un video que publicó la institución se observaban largas filas de vehículos
Agentes de tránsito de Villa Nueva permanecen en la carretera regulando el flujo vehicular y recomiendan a los conductores extremar precauciones, ya que el tráfico se ha visto complicado por múltiples hechos de tránsito registrados en pocas horas en esa área.
Uno de los incidentes más graves ocurrió en el kilómetro 13.5 de la CA-9 Sur, donde una persona falleció. El hecho obligó al cierre de carriles del lado izquierdo, mientras la PMT coordina el paso por el carril derecho para quienes transitan desde la bajada de Villalobos.
En el mismo sector, se reportó una colisión entre un vehículo y dos motocicletas en la bajada de Villalobos, además de otro accidente en la 50 calle de la calzada Aguilar Batres, en el ingreso a la Central de Mayoreo (Cenma), donde uno de los conductores involucrado se dio a la fuga.
Autoridades advierten que al menos cuatro percances viales han ocurrido en un corto periodo de tiempo, lo que ha incrementado el congestionamiento en el área.
Ante el inicio del fin de semana largo, las autoridades de tránsito hicieron un llamado a la población a no conducir bajo efectos de alcohol, respetar los límites de velocidad y mantener la prudencia al volante, con el fin de evitar más incidentes en carretera.
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