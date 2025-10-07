VIDEO: Trabajadores se salvan de nuevo derrumbe en ruta a El Salvador

Este 7 de octubre se reanudaron los trabajos de limpieza en el kilómetro 24 de la ruta a El Salvador, donde el lunes último ocurrió un deslave.

El nuevo derrumbe se registró durante la madrugada y provocó el cierre total de la vía, ya que rocas, árboles y escombros obstaculizaron los cuatro carriles.

Durante el día, las autoridades efectuaron trabajos de limpieza en el tramo; además, se buscaba a una persona que quedó atrapada en el deslizamiento.

Las labores de búsqueda y limpieza fueron suspendidas por la tarde, debido a las condiciones climáticas.

La mañana de este martes, se reanudaron las labores de retiro de escombros en el área, donde la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) había advertido que las condiciones eran inestables por la acumulación de humedad.

Durante el inicio de las labores, se registró un nuevo derrumbe que estuvo a punto de alcanzar a un grupo de trabajadores.