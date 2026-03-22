Video: Vecinos de San Bartolomé Becerra enfrentan a conductor de vehículo por dañar alfombras procesionales

Vecinos de San Bartolomé Becerra, en La Antigua Guatemala, y el conductor de un vehículo particular protagonizaron un incidente durante la madrugada de este quinto domingo de Cuaresma. Esto, luego de que el piloto del automotor intentó pasar por una de las calles donde se elaboraron alfombras con motivo de la procesión de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno de la Caída y de la Santísima Virgen de Dolores del templo de la localidad.

Desde la noche del sábado y la madrugada de este domingo 22 de marzo, los habitantes de la localidad, así como de la Ciudad Colonial, llevaron a cabo la elaboración de las tradicionales alfombras procesionales que acompañan el recorrido de la Consagrada Imagen del Nazareno a lo largo de calles y avenidas de la Antigua Guatemala.

El hecho quedó grabado en un video, con una duración de un minuto y dos segundos, que circula en redes sociales, donde se aprecia que varios vecinos rodean el vehículo color gris, mientras dos hombres forcejean con el conductor, quien se niega a bajar del vehículo.

En la discusión que mantienen los hombres con el piloto del automóvil, con palabras soeces, también interviene una mujer, quien al parecer recrimina a otra mujer que acompañaba al conductor.

Vecinos de San Bartolomé Becerra protagonizaron un incidente con el conductor de un vehículo particular que intento pasar sobre varias alfombras procesionales elaboradas para el Cortejo Procesional de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno de la Caída. (Video Prensa Libre: Redes Sociales).

Hasta el momento, la Policía Nacional Civil (PNC) y la Policía Municipal de Tránsito de la localidad no reportan alguna denuncia o llamada relacionada con el incidente. Este queda documentado únicamente por medio del video difundido en distintas plataformas.

Además de condenar la actitud del conductor, los usuarios en redes sociales recriminan la actitud de las personas que lo encaran, ya que aseguran que no es la manera de solucionar la situación, debido a los insultos y palabras “vulgares” que lanzan contra el piloto y su acompañante, e indican que “no es la actitud que los católicos deben tomar en estas fechas”.

Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

La Semana Santa guatemalteca y todas sus expresiones, incluidas las alfombras procesionales, cumplieron tres años de haber sido nombradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

En noviembre del 2022, el comité especializado de la Unesco votó a favor de que la Semana Santa guatemalteca recibiera dicho reconocimiento, el cual fue oficializado en febrero del 2023. Por lo tanto, desde ese año la Semana Mayor, así como todas sus expresiones de fe y religiosidad, se realizan con dedicación y cuidado, ya que reflejan al mundo la tradición del pueblo guatemalteco y es considerada uno de los mayores atractivos turísticos y religiosos que brinda el país.