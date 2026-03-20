Semana Santa 2026 en Ciudad de Guatemala: recorrido de Jesús Resucitado del templo Nuestra Señora de las Mercedes, horarios y detalles

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Semana Santa 2026 en Ciudad de Guatemala: recorrido de Jesús Resucitado del templo Nuestra Señora de las Mercedes, horarios y detalles

La Semana Santa marca el punto más importante de la vida de Jesús, al conmemorar su pasión, muerte y resurrección. Este es el recorrido del templo Nuestra Señora de las Mercedes.

Esdras Laz

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Imagen de Jesús Resucitado del templo Nuestra Señora de las Mercedes. (Foto Prensa Libre:  Edwin Castro )

La Ciudad de Guatemala se prepara para vivir el Domingo de Resurrección, un día de fe en el que se celebra el cumplimiento de la promesa de Jesús, luego de ser crucificado en el Calvario.

Entre devoción, fe y tradición, el cortejo de Jesús Resucitado del templo Nuestra Señora de las Mercedes recorrerá las calles del Centro Histórico durante al menos tres horas.

La escultura del Resucitado, talla del siglo XX, muestra las heridas de manos y pies causadas por la crucifixión. La imagen mercedaria procesiona con el torso descubierto, un sudario y revestida únicamente con un paño de pureza, para mostrar la herida del costado, mencionada por el apóstol Juan en su Evangelio (19:31-37), único seguidor de Cristo que presenció ese momento.

La mano derecha de la imagen está en posición de bendición, mientras que la izquierda sostiene un estandarte de la victoria, consistente en una vara larga que termina en cruz.

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Aunque los Evangelios no mencionan que Jesús portara algún objeto al resucitar, el arte cristiano adoptó este símbolo a partir del siglo XIII para evidenciar su triunfo sobre la muerte y el pecado.

Este es el recorrido, los horarios y los principales puntos de referencia del cortejo procesional.

Templo Nuestra Señora de las Mercedes

  • Fecha: Domingo de Resurrección, 5 de abril
  • Imagen: Jesús Resucitado
  • Lugar: 11 avenida y 5a. calle, zona 1, Ciudad de Guatemala

Puntos de referencia

  • 08 horas Salida
  • 08.30 horas Parque Infantil Colón
  • 10 horas 12 avenida y 2a. calle, zona 1
  • 11 horas Entrada

Mapa del recorrido procesional de Jesús Resucitado del templo Nuestra Señora de las Mercedes (Diseño: Prensa Libre)

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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