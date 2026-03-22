Jesús Nazareno de la Caída y la Virgen de Dolores 2026: significado del anda, sus adornos y recorrido en vivo de la procesión del Templo de San Bartolomé Becerra

Por las calles de Antigua Guatemala, los cortejos procesionales de Jesús Nazareno de la Caída y la Virgen de Dolores, del Templo de San Bartolomé Becerra, recorren este 22 de marzo y llevan un mensaje de fe, devoción y reflexión. El cortejo, considerado uno de los más representativos y multitudinarios de la Cuaresma guatemalteca, atrae a devotos de todo el país y a turistas extranjeros.

La alegoría de las andas procesionales que presenta cada año la Junta Directiva de la Hermandad de Jesús Nazareno de la Caída y Santísima Virgen de Dolores llama la atención de los devotos por los mensajes de reflexión que transmite.

Según dio a conocer la hermandad a Prensa Libre, este año el anda de Jesús Nazareno de la Caída representa la vida de Moisés como un discurso vivo de fe y liberación, que simboliza el testimonio de la mano de Dios en la historia de la humanidad. Por ello, la Comisión de Adorno de la Hermandad representó diversos momentos importantes de este personaje.

Mientras que el anda de la Santísima Virgen de Dolores, según la Hermandad, se basa en la representación del taller de Nazaret, donde la Sagrada Familia (Jesús, María y José) se muestra unida en un ambiente de fe, trabajo y oración. En esta anda, el detalle del adorno busca trasladar a los devotos al taller de José y mostrar cómo, junto a María, educan a Jesús, quien crecía en gracia y sabiduría.

El cortejo, que salió del Templo de San Bartolomé Becerra este domingo a las 3 horas, marcha por el municipio de Antigua Guatemala y lleva un mensaje de reflexión. Entre marchas como Jesús de San Bartolo, Las tres caídas de Jesús y Rey del universo, devotos cargan a Jesús Nazareno de la Caída.

A su paso, alfombras de aserrín y polvo de mármol adornan el recorrido, que, junto con la belleza de la ciudad colonial y los árboles de jacaranda, realzan el cortejo de Jesús Nazareno de la Caída y la Virgen de Dolores.

Entre nubes de incienso y cientos de devotos que se turnan para cargar en hombros el cortejo, el recorrido avanza hasta regresar al templo, pasadas las 0.30 horas del lunes 23 de marzo. La imagen de Jesús Nazareno de la Caída data del siglo XVII y fue realizada por Pedro de Mendoza, mientras que su primer cortejo se efectuó el 23 de marzo de 1902, según datos hemerográficos de Prensa Libre.

Adornos y representación del anda de Jesús Nazareno de la Caída

Para el anda procesional de Jesús Nazareno de la Caída, la Hermandad explicó que el diseño se inspira en la vida de Moisés, como testimonio de la mano de Dios en la historia de la humanidad.

Entre las escenas representadas se encuentra el pasaje en el que la hija del faraón encuentra a Moisés a orillas del río Nilo, cuando era un niño indefenso, así como el momento en que Dios se le revela a través de la zarza ardiente en el desierto.

Basada en el libro del Éxodo, la alegoría busca transmitir cómo la vida de Moisés estuvo guiada por la mano de Dios. También se representa el instante en que recibe las Tablas de la Ley en el monte Sinaí, símbolo del pacto entre Dios y su pueblo. La narrativa culmina con la apertura del mar Rojo, episodio que simboliza la liberación del pueblo de Israel.

La Hermandad destacó que el adorno del anda procesional, elaborado por la Comisión de Adorno, inicia con el hallazgo de Moisés en el río Nilo. Para ello, se representó a la hija del faraón que observa cómo sus doncellas emergen de las aguas y cargan la cesta con el infante.

Como segunda escena, se representa un jardín egipcio con dos esfinges sedentes. “En la cultura egipcia, esta figura simboliza la fuerza del león unida a la inteligencia humana, fungiendo tradicionalmente como custodios de templos y tumbas”, destaca la hermandad.

Al centro de la representación se observa la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Caída, portada por personajes que representan a los faraones egipcios. La imagen porta una túnica “delicadamente bordada en hilos de oro y portando sus atributos iconográficos”, resalta la Hermandad. Al final del anda se representan tres momentos más de la vida de Moisés: las Tablas de la Ley, la zarza ardiente y el mar Rojo.

Anda procesional de la Santísima Virgen de Dolores

Para el anda procesional de la Santísima Virgen de Dolores, la Hermandad se inspiró en el taller de carpintería de San José. Está basada en el Evangelio de Lucas y representa a María, José y Jesús en un ambiente de fe, trabajo y oración.

“Es un cuadro de profunda ternura donde el amor de María y José envuelve a Jesús, guiándolo hacia su plenitud”, destaca la Hermandad.

Con esta alegoría, la Hermandad señala que María simboliza el vínculo entre Dios y la humanidad, mientras que el trabajo en el taller de San José refleja el valor del esfuerzo cotidiano y la oración.

La presencia de Jesús en medio del taller, rodeado de herramientas, resalta que la evangelización también se manifiesta en los actos cotidianos. La alegoría abre con una filacteria con la inscripción: “¡Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía!”.

Los adornos trasladan a una grada rocosa, cercana a un banco de carpintero y sus herramientas, donde aparece la imagen de San José en un gesto de convivencia con el Niño Jesús.

Como parte central, la Santísima Virgen de Dolores se muestra ataviada con ropajes bordados en hilo de oro y portando sus atributos iconográficos tradicionales, destaca la Hermandad. Para el cierre del anda, la iconografía representa nuevamente a la Sagrada Familia.

Recorrido en tiempo real

Para este año, la Hermandad de Jesús Nazareno de la Caída y Santísima Virgen de Dolores compartió un espacio digital donde se puede consultar el recorrido del cortejo procesional en tiempo real.

Enlace

(Mapa: cortesíade Jesús Nazareno de la Caída y de la Santísima Virgen de Dolores)