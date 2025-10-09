Videos del remolino en la capital: ¿por qué los tornados no son comunes en Guatemala?

Este jueves 9 de octubre del 2025, poco antes de las 17.45 horas, el Insivumeh emitió un boletín especial en el que alertaba que durante la tarde lluvias muy intensas afectaban la ciudad de Guatemala.

En medio de la tormenta local severa, se registró granizo en ciertos puntos y, lo más llamativo: la formación de un remolino de dimensiones considerables, captado en video y viralizado en redes sociales.

El fenómeno generó alarma entre vecinos y usuarios. Aunque no es común en Guatemala, su aparición confirma cuán dinámico puede volverse el ambiente durante lluvias convectivas fuertes.

Los expertos explican por qué ocurre, y por qué no es usual que se forme un tornado en el territorio.

Detalles de la tormenta

Según el Insivumeh, la tormenta se vinculó a nubes cumulonimbus, capaces de generar lluvias intensas y fenómenos eléctricos debido a corrientes internas.

El boletín indicó que estos efectos ocurrieron por el calor del día, la llegada de humedad y una atmósfera muy inestable.

El Insivumeh informó que se observó un remolino, y que aunque no son comunes, sueles verse en tormenta locales.

Aunque no se espera que se forme otro efecto similar esta noche, la institución advirtió que no se descartan inundaciones, crecidas de ríos o deslizamientos por la saturación de los suelos.

En redes sociales circularon imágenes en las que el remolino parece desprenderse del cielo nublado, captando la atención de cientos de usuarios.

Qué significa este remolino

Este tipo de remolino —cuando se conecta con la nube y toca tierra— puede ser clasificado como un tornado, es decir, una columna de aire que rota violentamente y se extiende desde una tormenta hasta el suelo, según el sitio oficial del Servicio Nacional de Meteorología de los Estados Unidos.

Para que se forme, suelen darse estas condiciones:

Vientos que cambian de velocidad o dirección con la altura (corte de viento).

Corrientes ascendentes potentes dentro de la tormenta (updrafts) y aire giratorio cercano al suelo que se eleva.

Pero no todos los remolinos vistos en medio de tormentas son tornados confirmados. En casos similares en Guatemala, el Insivumeh ha descartado su carácter como un tornado.

La formación de tornados en Guatemala se descarta, según el Insivumeh, porque las condiciones de viento, presión y contraste térmico no suelen alcanzar la intensidad necesaria para generarlos.

Qué explican los expertos

De acuerdo con Paris Rivera, investigador de la Universidad del Valle de Guatemala, en el Centro de Estudios Ambientales y Biodiversidad (CEAB), las condiciones atmosféricas del jueves fueron especialmente propicias para la formación del fenómeno.

“En términos generales no es tan frecuente que se formen, pero las condiciones atmosféricas fueron propicias para la formación del remolino. El mismo fue el resultado de una confluencia de factores que crearon un entorno favorable”, explicó Rivera.

El investigador detalla los factores que coincidieron:

Alta humedad y calor: Condiciones típicas de la temporada de lluvias en Guatemala, sumadas al ingreso de humedad desde ambos litorales, generaron una atmósfera inestable. El calentamiento diurno del suelo exacerbó esta situación, creando aire cálido que ascendió rápidamente.

Condiciones típicas de la temporada de lluvias en Guatemala, sumadas al ingreso de humedad desde ambos litorales, generaron una atmósfera inestable. El calentamiento diurno del suelo exacerbó esta situación, creando aire cálido que ascendió rápidamente. Zona de baja presión: Un sistema de baja presión atmosférica que afecta a Centroamérica y ha causado lluvias constantes en la región durante los últimos días generó un ambiente propicio para el desarrollo de tormentas locales.

Un sistema de baja presión atmosférica que afecta a Centroamérica y ha causado lluvias constantes en la región durante los últimos días generó un ambiente propicio para el desarrollo de tormentas locales. Inestabilidad atmosférica: La combinación de aire cálido y húmedo ascendiendo con aire más frío y seco en niveles superiores generó fuertes corrientes ascendentes dentro de las tormentas, precursoras de la rotación.

Rivera añade que este tipo de fenómenos “no es común, pero pueden suceder” bajo las condiciones adecuadas.

¿Es usual un tornado en Guatemala? Breve recorrido histórico

Los tornados son poco frecuentes en zonas tropicales como Guatemala, donde las condiciones extremas de viento no se dan tan a menudo como en latitudes medias.

En febrero del 2022, un tornado afectó Morales, Izabal, provocando daños en viviendas. El Insivumeh explicó entonces que el calor, la humedad y la inestabilidad fueron determinantes.

En julio del 2020, otro tornado impactó Patzún, Chimaltenango, afectando techos y dejando decenas de personas perjudicadas.

Aun así, la mayoría de estos fenómenos han sido breves, localizados y de menor intensidad comparados con tornados clásicos en Estados Unidos o regiones templadas.

