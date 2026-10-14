De las lluvias a una sequía más severa: cómo impactará el fenómeno de El Niño a Guatemala a inicios del 2027

Guatemala

De las lluvias a una sequía más severa: cómo impactará el fenómeno de El Niño a Guatemala a inicios del 2027

En este reporte le explicamos cuáles serán las condiciones de lluvias y calor a finales del 2026, y en qué momento el país alcanzará su punto más crítico hacia principios del 2027, según las proyecciones.

|

time-clock

Mapa de anomalía de temperatura superficial del mar en el Océano Pacífico, donde se observa en tonos rojos el calentamiento asociado al fenómeno de El Niño, según datos de NOAA/AOML.

Mapa que muestra la anomalía de temperatura superficial del mar en el Pacífico. Los colores rojos indican el calentamiento asociado a El Niño en categoría "muy fuerte". (Foto Prensa Libre: NOAA)

Guatemala experimentará un cambio climático drástico provocado por un evento de El Niño en categoría "Muy Fuerte", según han clasificado las entidades meteorológicas internacionales.

El país pasará de un cierre de lluvias con precipitaciones acumuladas y riesgo de deslaves en octubre, a un mes de noviembre con incertidumbre muy alta (sin consenso entre modelos), para luego consolidar un periodo prolongado de sequía y calor extraordinario hacia el primer semestre del 2027.

El punto más crítico ocurrirá en mayo del 2027, cuando la lluvia caerá casi a la mitad (−48 %) y el calor aumentará hasta +1.6 °C sobre el promedio histórico.

La causa directa de esta transición se debe a que el fenómeno ya está activo y se volverá "Muy Fuerte" con un 100 % de probabilidad de que continúe.

Para medir la fuerza de este evento, los meteorólogos monitorean una franja del océano Pacífico ecuatorial denominada región "Niño 3.4".

Esta zona funciona como el "termómetro climático mundial" y cuando las aguas de esta franja se calientan de forma sostenida por encima de lo habitual, alteran la circulación de los vientos y la evaporación a nivel planetario.

De acuerdo con el informe oficial del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), en el trimestre de julio a septiembre del 2026 la temperatura en la región Niño 3.4 registró un sobrecalentamiento de +2.2 °C sobre lo normal.

Al completarse cinco trimestres móviles consecutivos superando el umbral crítico de +0.5 °C, el fenómeno quedó oficialmente establecido como una fase cálida activa.

Las proyecciones de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) y del Insivumeh confirman que este evento mantendrá una alta intensidad entre fines de 2026 e inicios de 2027, cambiando el patrón habitual de lluvias y haciendo más calor en todo el país.

LECTURAS RELACIONADAS

Sistema de riego utilizado en la agricultura

Sequía: Maga pide Q145.7 millones para riego pese a baja ejecución y descarta fertilizantes para 2027

chevron-right
Las cosechas de milpa de maz se han perdido, por lo menos el 50% de las cosechas sembradas a lo largo del corredor seco se han perdido, debido a la cancula la cual la sequa a dejado grandes perdidas en la agricultura del pais; Por ejemplo el cambio climatico a hecho que en otras comunidades lluvia, han provocado inundaciones como Panzos, Alta Verapaz, lo cual contribuy que los ros se desbordaran En la imagen , Plantacion en Zacapa propiedad de , Victorino Franco perdi la mayor parte de sus cultivos debido a la sequa. Foto: Edwin Bercin

El Niño será más intenso y expertos advierten que el Gobierno debe reforzar las medidas de prevención

chevron-right

¿Cómo será la transición entre el exceso de lluvias en octubre y la sequía posterior?

Durante octubre está ocurriendo una fase de transición donde coinciden la humedad acumulada con el calentamiento paulatino de El Niño, según los informes recientes emitidos por el Insivumeh y del Centro de Estudios Ambientales y Biodiversidad (CEAB-UVG) de la Universidad del Valle sobre el fenómeno.

Según ambas entidades, esto genera un exceso temporal de precipitaciones estimado entre +5 % y +25 % respecto al promedio histórico de referencia 1981–2010.

Este superávit de lluvia se concentra principalmente en las regiones de Bocacosta y la Franja Transversal del Norte, donde convergen además otro tipo de sistemas como baja presión y tormentas propias de la época.

Debido a la elevada saturación de agua en los suelos, existe un riesgo inmediato de crecidas de ríos, inundaciones y deslizamientos de tierra en laderas vulnerables.

LECTURAS RELACIONADAS

Sistema de riego utilizado en la agricultura

Sequía: Maga pide Q145.7 millones para riego pese a baja ejecución y descarta fertilizantes para 2027

chevron-right
Las cosechas de milpa de maz se han perdido, por lo menos el 50% de las cosechas sembradas a lo largo del corredor seco se han perdido, debido a la cancula la cual la sequa a dejado grandes perdidas en la agricultura del pais; Por ejemplo el cambio climatico a hecho que en otras comunidades lluvia, han provocado inundaciones como Panzos, Alta Verapaz, lo cual contribuy que los ros se desbordaran En la imagen , Plantacion en Zacapa propiedad de , Victorino Franco perdi la mayor parte de sus cultivos debido a la sequa. Foto: Edwin Bercin

El Niño será más intenso y expertos advierten que el Gobierno debe reforzar las medidas de prevención

chevron-right

Pero, según las proyecciones, a partir de noviembre y diciembre del 2026, el sistema atmosférico experimentará un cambio hacia la consolidación de la época seca. La humedad ambiental disminuíra progresivamente y la presencia de El Niño comenzaría a bloquear el ingreso de nuevos sistemas lluviosos sobre el territorio.

De esta manera, el cambio no sucederá de golpe en un solo día, pero sí establece un contraste, debido a que el país pasará de tener suelos saturados y de los aguaceros de octubre a un déficit paulatino de agua que se profundizará durante los primeros meses de 2027.

¿Cuánto aumentarán las temperaturas hacia junio del 2027?

Para evaluar los meses de noviembre de 2026 a junio de 2027, el Centro de Estudios Ambientales y Biodiversidad (CEAB-UVG) analizó la base de datos de 48 estaciones del Insivumeh mediante dos herramientas:

  • Método de Años Análogos: Comparación histórica con años pasados.
  • Modelo Dinámico WRF: Simulación digital por computadora.

En noviembre existe un contraste drástico: el modelo histórico proyecta un mes muy húmedo (+53 %), mientras que el digital prevé un mes seco (−53 %), por lo que se debe estar preparado para ambos escenarios.

Entre diciembre y marzo, ambos modelos coinciden en que la lluvia bajará entre un −5 % y un −30 % (recibiremos hasta un tercio menos de agua de lo normal) y la temperatura subirá de +0.3 °C a +1.2 °C.

LECTURAS RELACIONADAS

Debido a las intensas lluvias en el casero de Secacaj, del Municipio de Fray Bartolom de las Casas, Alta Verapz, fue uno de los pueblos fuertemente daando al incremento de agua en los caudales del ro, debido a las inundaciones los pobladores han perdido sus cosechas y quedan inconmunicados del caso central ya que no cuentan con seal y los caminos quedan inundado teniendo que improvisar balsas con troncos. Foto Prensa Libre: Moiss Xec 14-07-2026

Lluvia intensa sobre suelos saturados: dónde han golpeado los aguaceros de octubre de 2026

chevron-right
DEPRESIÓN TROPICAL 21-E

Depresión tropical 21-E: Insivumeh explica a qué distancia se encuentra de Guatemala y si podría tener efectos en el país

chevron-right

Este aumento no significa que la temperatura total será de 1 °C, sino que hará entre 1 y 2 grados más de calor por encima del promedio habitual de cada mes, lo que acelera la evaporación del agua en el suelo y los ríos.

El punto más crítico llegará en abril y mayo del 2027, con una caída de lluvias del −32 % en abril y −48 % en mayo (lloverá casi la mitad de lo habitual), junto a un pico de calor de +1.6 °C sobre lo normal.

Esta combinación de casi 2 grados extra de calor constante y la mitad del agua habitual secará fuentes hídricas e impactará de lleno el inicio de las siembras agrícolas.

Lea también: Clima en Guatemala: el calor rompe récords hasta en zonas frías y templadas

ESCRITO POR:

Sandy Pineda

Periodista de Prensa Libre especializada en política y temas sociales con 7 años de experiencia. Parte del programa International Women's Media Foundation (IWMF) en 2019, y del proyecto Ciclos de Actualización para Periodistas (CAP) 2023.

Lee más artículos de Sandy Pineda

ARCHIVADO EN:

Calor Clima en Guatemala Fenómeno de el Niño Insivumeh Sequía Temperaturas Universidad del Valle 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM