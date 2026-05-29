De qué trata “El manuscrito de Dante”, la nueva película de Netflix basada en “La Divina Comedia”

Netflix mostró avances de El manuscrito de Dante (In the Hand of Dante, título original) con el primer tráiler de la producción, difundido el jueves 28 de mayo del 2026.

Dirigida por Julian Schnabel, la película recorre distintos géneros cinematográficos, desde el thriller criminal hasta el drama histórico.

Según la sinopsis que acompaña el tráiler, El manuscrito de Dante sigue dos vidas paralelas separadas por varios siglos. Por un lado, un autor de Nueva York, Nick Tosches, en el siglo XXI, emprende un viaje violento después de ser reclutado por un mafioso para robar un manuscrito original de La Divina Comedia, escrito por Dante Alighieri. Por otro lado, Dante, en el siglo XIV, busca inspiración para escribir su obra más importante.

“Cada hombre conectado sin saberlo a través del tiempo y su obsesiva búsqueda del amor, la belleza y lo divino”, señala la descripción.

Entre escenas de violencia criminal, secuencias históricas, reflexiones filosóficas e imágenes en blanco y negro y a color que alternan ambos mundos, el tráiler revela que las historias se entrecruzarán no solo por la narrativa de la producción, sino también por el drama que envuelve a cada personaje, pues ambos se moverán entre la obsesión, la búsqueda de la belleza, el amor y la espiritualidad.

Lejos de lo acostumbrado, llama la atención que las imágenes a color representan el pasado, donde se desarrolla la historia de Dante, mientras que las de blanco y negro corresponden al presente.

La producción cuenta con las actuaciones de Oscar Isaac, Gal Gadot, Gerard Butler, John Malkovich, Louis Cancelmi, Sabrina Impacciatore, Franco Nero, Benjamin Clementine, Paolo Bonacelli, Martin Scorsese, Al Pacino y Jason Momoa.

La película se estrenará el 24 de junio del 2026, directamente en la plataforma de Netflix.