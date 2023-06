“El resultado va a ser un desastre”: Siguen quejas por manejo de padrón y centros de votación en EE. UU.; TSE dice que son casos aislados

Sin embargo, este sábado el magistrado titular del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gabriel Aguilera, aseguró que se trata de “casos aislados que se van a verificar en su momento” y que no se puede abrir un centro de votación por cada ciudad donde residan connacionales.

“Sería bueno que ustedes puedan ir a EE. UU. para que conozcan la realidad del migrante. No podemos analizar la situación de un guatemalteco que vive en el extranjero como si lo hiciera en Guatemala”, expuso el magistrado.

Aseguró que los centros de votación se establecieron “de forma estratégica” con el apoyo de las juntas electorales de cada circunscripción, que son conformadas por migrantes. “Fue con el consejo de ellos que se hizo así”, añadió Aguilera.

El funcionario atribuyó a una homologación del padrón que se hizo en el 2019, la posibilidad de que ocurrieran los problemas, pero aseguró que “se verifica caso por caso”. “Yo invitaría al ciudadano a que nos plantee el caso específico y lo verificamos”, dijo.

“Hay miles”

Pero migrantes consultados aseguran que muchos guatemaltecos se han topado con este problema lo que les impedirá ejercer su derecho de votar.

“Yo actualicé mis datos hace un mes, vivo en Anaheim, California, ¿cómo va a ser que me están mandado a votar a San Francisco a 10 horas de donde estoy?”, cuestionó Juan Carlos Méndez, un ministro de culto guatemalteco de la orden Juan Bautista en Los Ángeles.

Como líder migrante y religioso, Méndez aseguró que “miles” de guatemaltecos de varios estados de EE. UU. se han quejado con él y su iglesia de que no podrán votar porque no puede hacer un viaje de horas hacia las ciudades que les fueron asignadas.

En la elección pasada, la primera en la que los guatemaltecos en el extranjero pudieron votar, el líder religioso pudo ejercer su sufragio en Los Ángeles, pero este año “el proceso está mucho más caótico y desordenado” que en 2019.

“Son miles de personas las que tienen este problema, la comunidad acá en Washington se está quejando de lo mismo, en California, Washington o en todo el país se está viendo el mismo caos”, precisó Méndez.

“Lo hacen con el propósito de que uno no vote. Yo creo que es un plan amañado de manera intencional. No veo que haya nada bueno en esto”, concluyó.

Incapacidad

Otros migrantes que tiene el mismo problema opina que el problema también pasa por incapacidad, sobre todo si se toma en cuenta que no es la primera vez que se llevan las votaciones a EE. UU.

Mary Cifuentes es originaria de San Marcos y vive en Los Ángeles desde hace 23 años. Al igual que otros guatemaltecos consultados, actualizó sus datos, pero se llevó la sorpresa de que también la asignaron para que votara en San Francisco.

“Yo di mi dirección de Los Ángeles, se supone que me mandarían a un centro de votación allá… Siento que el padrón lo hizo un niño de primaria porque tiene muchas equivocaciones”, reclamó.

Cifuentes asegura que se comunicó desde hace dos semanas a un número de WhatsApp del TSE, pero que nadie se hace responsable. Asimismo, supuestamente se había postulado para formar parte de una junta receptora de votos, pero hasta este sábado por la noche no le habían dado respuesta.

“Siento que es incapacidad, no sé si es para favorecer a alguien o a algún candidato”, aseveró.

Por su parte, Méndez lamenta que, ya sea por incapacidad o por dolo, la gente no votará y “el resultado va a ser un desastre que dejará a la gente muy frustrada”.

Juan Carlos Pocasangre, líder migrante de Nueva York, indicó que también ha escuchado casos similares. Esto, sumado a todos los obstáculos que se han producido desde antes de la convocatoria, como el difícil acceso al DPI y las débiles o nulas campañas de empadronamiento y votación, le hacen pensar que muchos guatemaltecos que viven en EE. UU. no votarán.

“La pregunta es si el TSE, no puede, no quiera, no está capacitado, no tiene voluntad o no quiere que los migrantes votemos”, lamentó Pocasangre. “¿O acaso el TSE hizo todo esto para que el voto migrante fuera un fracaso y así poder eliminarlo?”.