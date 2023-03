Elecciones Generales 2023: Amparo contra el TSE podría frenar contratación de Datasys para soporte informático en las elecciones

La compra superó los Q148.8 millones y las críticas fueran amplías en contra de la opacidad del Tribunal para realizar el evento y evitar una licitación internacional, más competitiva. PBS, que fue descalificada del concurso, había hecho una oferta por Q113.95 millones.

Este servicio informático que el TSE contrató consiste en el escaneo, transmisión, grabación, validación y publicación de los resultados preliminares de los comicios del próximo 25 de junio y, en caso sea necesario, el balotaje del 20 de agosto.

La idea era comprobar el funcionamiento y que cumpliera con las especificaciones que se solicitan. El TSE habría decidido contratar a la empresa Datasys, S. A., que según el portal Guatecompras le ha prestado servicios a diversas entidades del Estado del 2017 a la fecha, por Q4 millones 685 mil 687.84.

Ha sido contratada con mayor frecuencia desde el 2020, por entidades como el Ministerio Público, la Superintendencia de Bancos, los ministerios de Educación, Finanzas y de Comunicaciones, y la Superintendencia de Administración Tributaria.

PBS a través de su equipo legal presentó una solicitud de nulidad de la compra. Justificaba que las razones que el TSE esgrimió para descalificar a PBS no se sostienen y consta en el expediente que se presentó para la competencia.

El TSE rechazó la nulidad en un expediente de resolución de inscripción de un alcalde, un error de forma que se sumó a una acción de amparo que PBS presentó ante la Corte Suprema de Justicia el 4 de marzo. La Corte dio tramite a la acción de amparo y notificó haber escuchado al Tribunal y sus argumentos el 10 de marzo. A partir de ahí tenía 48 horas para resolver la acción de amparo de manera provisional, algo que hasta este miércoles 22 de marzo no ha ocurrido.

El equipo legal de PBS confía en que el amparo provisional será otorgado porque pueden demostrar que sí cumplieron con todos los requisitos y su oferta económica era más baja, con lo cual no debían ser descalificados y habrían ganado el contrato que para el país representaba un ahorro de unos Q38 millones.

Entre críticas

Desde que Prensa Libre publicó y confirmó el proceso de adquisición del millonario sistema informático, que el TSE no hizo público porque desde el año pasado realiza sus compras a través de un proceso discrecional que no utiliza Guatecompras para las adquisiciones, las críticas de distintos sectores, incluso los propios partidos políticos, no se hicieron esperar.

El pasado 3 de marzo, en la reunión de magistrados electorales con los representantes de los partidos políticos, se escuchó los cuestionamientos de estos últimos en contra de los criterios que fundamentaron la millonaria compra.

Desde el elevado precio hasta los supuestos vínculos de esta empresa con una filial que en Colombia salieron a luz y se cuestionó la certeza que daba esta compañía para garantizar la transmisión de resultados electorales en el evento de junio próximo.

La empresa Datasys fue señalada en Colombia por no contar con la experiencia necesaria para los comicios, otro de los señalamientos internacionales en su contra fue la aparente deficiencia en el servicio prestado para el evento electoral de Honduras, según publicaciones de medios locales.

Miguel Gramajo, representante de la empresa, que fue invitado por el Tribunal a esa reunión del pasado 3 de marzo, indicó que “Datasys Guatemala está comprometida con la calidad y la transparencia en este proceso. Los señalamientos que se hicieron en Colombia los desconocemos, ya que no participamos en esos comicios”.

Referente al evento centroamericano, señalo que “en Honduras tenemos el acta de cierre, y la recomendación por el Centro Nacional Electoral donde nos extienden la satisfacción, y participamos de hecho en los comicios de Honduras con equipo de cómputo, fue hardware”.

Aunque las respuestas de la empresa no dejaron satisfechos a los partidos políticos en esa oportunidad, la presidenta del TSE, Irma Palencia, dijo que era “una decisión tomada”.