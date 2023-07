Juez Fredy Orellana rechaza recusación que le planteó Bernardo Arévalo porque dice que él no es parte del proceso

El juez Séptimo Penal, Fredy Orellana, rechazó la recusación que había presentado en su contra Bernardo Arévalo, presidenciable del Movimiento Semilla, porque menciona que el candidato no es parte del proceso que se sigue y que busca la cancelación de la personalidad jurídica de sea organización política.

Según informó Semilla, en la recusación que dio el juez Orellana se menciona que no la acepta porque Bernardo Arévalo no es sujeto procesal del caso, es decir que a él no lo persigue el Ministerio Público, pues por el momento solo hay persecución penal a personas individuales.