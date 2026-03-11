¿En qué cárceles de Guatemala estuvo Noel de Jesús Beteta condenado por el asesinato de la antropóloga Myrna Mack?

El 7 de marzo pasado murió, a sus 61 años, Noel de Jesús Beteta Álvarez, exespecialista del Ejército de Guatemala condenado a 30 años de prisión por el asesinato de la antropóloga Myrna Mack Chang.

De acuerdo con el Departamento de Comunicación del Sistema Penitenciario (SP), cuando murió Beteta se encontraba con otros 12 reos en el sector Casa Blanca de la Granja de Rehabilitación Pavón, en Fraijanes.

El SP indicó que este era el tercer centro carcelario del país en el que estuvo recluido Beteta, tras su captura el 12 de febrero de 1993.

Agregó que estuvo recluido en el Anexo 1 del Preventivo para Hombres de la zona 18. También estuvo en el Centro de Detención Preventiva para Hombres “Reinstauración Constitucional”, en Fraijanes, conocido como Pavoncito. Fue en ese penal donde se fugó siete meses después de su captura.

En septiembre de 1993, Beteta se fugó de Pavoncito junto con 37 reos. Ese mismo día fue recapturado en Santa Elena Barillas, Villa Canales.

La última cárcel donde estuvo fue Pavón, donde murió por neumonía, según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

El SP indicó que Beteta estuvo en prisión durante 30 años y 9 meses, pero no respondió a las interrogantes de cuándo se tenía previsto que cumpliera su condena.

Asesinato de Myrna Mack

Beteta purgaba una condena de 30 años de prisión por el asesinato de la antropóloga Myrna Mack Chang, ocurrido el 11 de septiembre de 1990 en la zona 1 de la capital. Según Beteta, cometió el crimen por órdenes del coronel Juan Valencia Osorio.

Mack fue apuñalada en la 12 calle y 12 avenida de la zona 1, cuatro días después de que se presentara un informe en el que la antropóloga detallaba aspectos sobre desplazamientos humanos en el interior del país, a petición de pobladores de las Verapaces.

La investigadora analizaba el desplazamiento de comunidades indígenas durante el conflicto armado interno cuando fue atacada con arma blanca al salir de su oficina.

Un policía asesinado

Por este caso también se registró la muerte, en 1991, del detective de la extinta Policía Nacional (PN), José Miguel Mérida Escobar, quien habría adelantado pesquisas sobre el asesinato de Mack.

La investigación de ese momento determinó que Mérida Escobar había logrado identificar a Beteta Álvarez como el autor del crimen contra la antropóloga. En ese entonces, Noel de Jesús Beteta Álvarez era especialista del Ejército.

