¿De qué murió el exespecialista del Ejército, Noel de Jesús Beteta Álvarez, quien asesinó a la antropóloga Myrna Mack?

El exespecialista del Ejército de Guatemala, Noel de Jesús Beteta Álvarez, de 61 años, estaba recluido en el sector Casa Blanca de la Granja de Rehabilitación Pavón, en Fraijanes. El 7 de marzo, el Sistema Penitenciario confirmó que fue hallado muerto en su celda, sin señales de violencia.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), Beteta murió de neumonía.

Beteta purgaba una condena de 30 años de prisión por el asesinato de la antropóloga Myrna Mack Chang, ocurrido el 11 de septiembre de 1990 en la zona 1 de la capital. Según Beteta, cometió el crimen por órdenes del coronel Juan Valencia Osorio.

El exmilitar fue capturado el 12 de febrero de 1993. Siete meses después se fugó de la cárcel Pavoncito, junto con 37 reos. Ese mismo día fue recapturado en Santa Elena Barillas, Villa Canales.

Mack fue apuñalada en la 12 calle y 12 avenida de la zona 1. Cuatro días antes había sido presentado un informe en el que la antropóloga detallaba aspectos sobre desplazamientos humanos en el interior del país, a petición de pobladores de las Verapaces.

Mack Chang investigaba el desplazamiento de comunidades indígenas durante el conflicto armado interno cuando fue atacada con arma blanca al salir de su oficina.

Noel de Jesús Beteta Álvarez, exespecialista del Ejército condenado por el asesinato de la antropóloga Myrna Mack, declara durante el juicio contra tres militares señalados como autores intelectuales del crimen. Al fondo, Lucrecia María Hernández Mack, hija ina de Myrna Mack. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Un policía asesinado

Por este caso también se registró la muerte, en 1991, del detective de la extinta Policía Nacional (PN), José Miguel Mérida Escobar, quien habría adelantado pesquisas sobre la muerte de Mack.

La investigación de ese momento detalló que Mérida Escobar había podido identificar a Beteta Álvarez como el autor del crimen contra Mack. Noel de Jesús Beteta Álvarez era entonces especialista del Ejército.

Otras condenas por el caso Myrna Mack

Beteta, en el 2002, declaró contra los autores intelectuales del asesinato de la antropóloga Myrna Mack. Los tres miembros del Estado Mayor Presidencial (EMP) —Edgar Augusto Godoy Gaitán, Juan Valencia Osorio y Juan Guillermo Oliva Carrera— enfrentaron proceso penal; sin embargo, solo Valencia Osorio fue sentenciado a 30 años de prisión, mientras que los otros dos militares fueron absueltos.

El Tribunal Tercero de Sentencia calificó el asesinato de Mack como un crimen institucional cometido por el Departamento de Seguridad del Estado Mayor Presidencial.

Posteriormente, los magistrados de la Sala Cuarta de Apelaciones anularon esa sentencia y absolvieron a los acusados. Sin embargo, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia revocó esa decisión y dejó firme la condena contra Valencia.

El 6 de agosto del 2019, el Tribunal de Mayor Riesgo D condenó a cuatro exdetectives de la extinta Policía Nacional (PN) por la muerte del investigador José Miguel Mérida Escobar, quien realizaba pesquisas sobre el asesinato de la antropóloga en 1990.

El exdetective Alberto Encarnación Barrios Rabanales fue condenado a 35 años de prisión. Los también exdetectives Martín Alejandro García Mejía, Julio David López Aguilar y José Miguel González Grijalva recibieron condenas de 41 años y ocho meses de cárcel.

Los cuatro fueron hallados culpables de asesinato y delitos contra los deberes de humanidad en agravio de Alfredo de Jesús Guerra Galindo —desaparecido— y Gonzalo Cifuentes Estrada —ultimado—, a quienes habían inculpado por la muerte de su compañero.

“Para este tribunal quedó demostrado que el investigador Mérida Escobar estableció que el especialista del Ejército Noel de Jesús Beteta Álvarez asesinó a la antropóloga Myrna Mack y por esa conclusión fue asesinado”, afirmó Sara Yoc, presidenta del Tribunal en esa ocación.

“El investigador Mérida solicitó el auxilio de sus superiores porque temía por su vida y se sentía perseguido; sin embargo, no recibió apoyo. Incluso, este crimen fue planificado con anterioridad y hubo complicidad de los cuatro acusados”, explicó ese día la jueza Yoc.