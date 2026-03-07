SP confirma fallecimiento de Noel de Jesús Beteta, acusado por la muerte de Myrna Mack Chang

Este 7 de marzo, el Sistema Penitenciario (SP) confirmó el fallecimiento de Noel de Jesús Beteta Álvarez, condenado por el asesinato de la antropóloga Myrna Mack Chang.

El SP informó que Beteta Álvarez fue encontrado sin vida dentro de su celda, ubicada en un sector de la Granja de Rehabilitación Pavón.

"Al momento de la evaluación por personal médico ya no presentaba signos vitales y tampoco se observó ninguna lesión", señaló el SP.

La entidad detalló el expediente de Beteta Álvarez y agregó que el privado de libertad presentaba un historial de enfermedades comunes, así como presión alta, por lo que estaba medicado.

"Actualmente el hecho está bajo investigación de la institución correspondiente, por lo que no se dará más información para no entorpecer la misma", finalizó el SP.

El asesinato de Myrna Mack Chang ocurrió el 11 de septiembre de 1990 en la zona 1 capitalina.

Mack fue apuñalada en la 12 calle y 12 avenida de la zona 1, y cuatro días antes había sido presentado un informe en el que la antropóloga detalló aspectos sobre desplazamientos humanos en el interior del país, por petición de pobladores de las Verapaces.

En 1993, Beteta Álvarez fue condenado a 25 años de prisión; sin embargo, un fallo provocó que la sentencia aumentara. En su declaración, Beteta habría dicho que cometió el crimen bajo las órdenes del coronel Juan Valencia Osorio.

Por este caso también se registró la muerte, en 1991, del detective de la extinta Policía Nacional (PN), José Miguel Mérida Escobar, quien habría adelantado pesquisas sobre la muerte de Mack.

La investigación de ese momento detalló que Mérida Escobar había podido identificar a Beteta Álvarez como el autor del crimen contra Mack. Noel de Jesús Beteta Álvarez era entonces especialista del Ejército.

Por este caso en 2019 cuatro exdetectives de la PN fueron condenados a penas de entre 35 y 41 años de prisión.

