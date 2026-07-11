Guatemala
Exigían Q80 mil por un secuestro que era falso: PNC captura a pareja en San Juan Sacatepéquez
La PNC desarticuló un supuesto plan en el que una mujer habría simulado estar secuestrada para exigir dinero a sus familiares.
Agentes del Comando Antisecuestros de la PNC custodian a los dos detenidos este sábado 11 de julio, señalados de participar en la simulación de un secuestro en Quiché. (Foto Prensa Libre: Policía Nacional Civil)
El Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil (PNC) capturó a dos personas señaladas de simular el secuestro de una mujer y exigir Q80 mil a sus familiares a cambio de su supuesta liberación.
La investigación inició luego de una denuncia presentada ante el Ministerio Público el 7 de julio de 2026 por el presunto plagio de una mujer de 42 años en Quiché.
Según las pesquisas, los responsables habrían realizado exigencias económicas a los familiares de la supuesta víctima.
El operativo se realizó en la aldea Carranza, San Juan Sacatepéquez, en la ruta hacia Mixco, donde fueron detenidos Oved “N”, de 29 años, y Ana “N”, quien habría fingido ser la víctima del secuestro.
Ambos fueron puestos a disposición de las autoridades y serán consignados por el delito de simulación de delito de plagio o secuestro.
Durante el procedimiento, los investigadores decomisaron un teléfono celular, Q4 mil 40 en efectivo y un vehículo, objetos que quedaron bajo resguardo como parte de la investigación.
Otro caso similar
Este no es el primer caso reciente en el que las autoridades investigan supuestos secuestros simulados. En julio de 2026, el Comando Antisecuestros capturó a un hombre señalado de fingir su propio secuestro y exigir Q30 mil a sus familiares.
Según la investigación, el supuesto plagiado fue localizado caminando sin señales de violencia en la ruta Interamericana, luego de una denuncia presentada por su familia.
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