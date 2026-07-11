Exigían Q80 mil por un secuestro que era falso: PNC captura a pareja en San Juan Sacatepéquez

El Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil (PNC) capturó a dos personas señaladas de simular el secuestro de una mujer y exigir Q80 mil a sus familiares a cambio de su supuesta liberación.

La investigación inició luego de una denuncia presentada ante el Ministerio Público el 7 de julio de 2026 por el presunto plagio de una mujer de 42 años en Quiché.

Según las pesquisas, los responsables habrían realizado exigencias económicas a los familiares de la supuesta víctima.

El operativo se realizó en la aldea Carranza, San Juan Sacatepéquez, en la ruta hacia Mixco, donde fueron detenidos Oved “N”, de 29 años, y Ana “N”, quien habría fingido ser la víctima del secuestro.

Ambos fueron puestos a disposición de las autoridades y serán consignados por el delito de simulación de delito de plagio o secuestro.

Durante el procedimiento, los investigadores decomisaron un teléfono celular, Q4 mil 40 en efectivo y un vehículo, objetos que quedaron bajo resguardo como parte de la investigación.

Capturados por simular secuestro y exigir Q 80 mil



Una investigación realizada por el Comando Antisecuestros de la PNC, facilita la captura de dos presuntos responsables de simular un secuestro con el objetivo de exigir Q80 mil a familiares de la supuesta víctima. pic.twitter.com/837xsd1DOv — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) July 11, 2026

Otro caso similar

Este no es el primer caso reciente en el que las autoridades investigan supuestos secuestros simulados. En julio de 2026, el Comando Antisecuestros capturó a un hombre señalado de fingir su propio secuestro y exigir Q30 mil a sus familiares.

Según la investigación, el supuesto plagiado fue localizado caminando sin señales de violencia en la ruta Interamericana, luego de una denuncia presentada por su familia.

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