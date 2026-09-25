Fiscal general confirma investigaciones contra Consuelo Porras y un caso con fiscal especial

El jefe de la Fiscalía confirmó este viernes 25 de septiembre que se mantienen vigentes varias investigaciones relacionadas con denuncias contra la exfiscal general Consuelo Porras y que uno de los casos está a cargo de un fiscal especial.

García Luna señaló que las denuncias incluyen señalamientos por presunta persecución penal selectiva contra exoperadores de justicia y periodistas, así como una investigación relacionada con posibles adopciones irregulares durante el conflicto armado interno.

“De la anterior fiscal sí existe una serie de denuncias; todas se están investigando”, respondió el fiscal general durante una conferencia de prensa en la sede central del MP, donde presentó un informe sobre los primeros meses de su gestión.

El funcionario no precisó cuántas denuncias están vigentes, los posibles delitos bajo investigación ni el estado de cada expediente. Tampoco informó sobre eventuales citaciones o decisiones próximas contra Porras.

Fiscal especial para adopciones

Al ser consultado específicamente sobre el caso de las adopciones, García Luna confirmó que la investigación cuenta con un fiscal especial.

“También se encuentra un fiscal especial en esa investigación”, afirmó, sin detallar quién tiene a su cargo el expediente ni cuáles han sido los avances.

El caso se originó a partir de señalamientos de expertos y relatores de Naciones Unidas, quienes en febrero de 2026 expresaron preocupación por información sobre al menos 80 casos de posibles adopciones ilegales de niños indígenas ocurridos entre 1968 y 1996. Según esa información, algunos menores habrían sido víctimas de desaparición forzada, trasladados al Hogar Temporal Elisa Martínez y posteriormente entregados en adopción a familias en el extranjero.

Los expertos de la ONU señalaron además a Porras por su posible participación en esos procesos, debido a que estuvo a cargo del Hogar Temporal Elisa Martínez y habría ejercido como tutora legal de los menores entre el 21 de enero y el 30 de agosto de 1982.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) presentó de oficio una denuncia para que se investigaran los hechos y se determinaran las responsabilidades legales correspondientes. La institución no señaló directamente a Porras en su denuncia.

Posteriormente, una investigación periodística de El Faro reportó documentos que vincularían a Porras con al menos ocho procesos de adopción cuestionados de 1982. El medio señaló que la documentación forma parte de los casos entregados a expertos de Naciones Unidas.

Porras rechazó los señalamientos y los calificó como “acusaciones falsas y políticamente instrumentalizadas”. También afirmó que solicitaría una revisión y aclaración del contenido difundido por los expertos de Naciones Unidas.

La confirmación de García Luna no implica, por sí misma, que se hayan establecido responsabilidades penales contra la exfiscal general. El MP tampoco informó este viernes sobre posibles personas señaladas, citaciones o plazos para resolver los expedientes.

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