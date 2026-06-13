Grupo de encapuchados vandaliza el edificio de la Cámara de Industria de Guatemala

Un grupo de personas protagonizó una breve manifestación frente al edificio de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), ubicado en la zona 4 de la capital, donde también se registraron actos de vandalismo a la fachada del edificio.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraban que los manifestantes colocaron cabezas de cerdo empaladas en el portón del acceso principal al edificio; además, se colocaron carteles con mensajes críticos hacia algunos magistrados de la Corte de Constitucionalidad y en contra del rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Walter Mazariegos.

Durante la protesta también se observaron mensajes dirigidos en contra del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), los cuales fueron colocados en distintos puntos del acceso al edificio.

Daños en fachada

De acuerdo con lo observado, los portones y la acera del inmueble fueron empapelados con afiches, y el portón principal fue manchado con pintura roja, la cual también fue lanzada sobre varias áreas del inmueble.

Los responsables de vandalizar el edificio no se identificaron con ningún grupo o sector, solo vestían de negro y llevaban el rostro cubierto. Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad de los participantes, ni se ha conocido una postura oficial de algún colectivo u organización que se atribuya la acción.

Un grupo de personas encapuchadas participó en la manifestación frente al edificio de la CIG en la Ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: cortesía)

Consultado por este medio, el Cacif respondió, a través de su oficina de comunicación que no tenían ninguna postura o reacción por el ataque al edificio.

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