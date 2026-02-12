VÍDEO: Industria de plásticos busca técnicos: ¿cuánto se paga por puesto en el sector?

La industria de plásticos en Guatemala demanda más personal. Los perfiles más requeridos son técnicos. Según Olga Orellana, presidenta del Sector Nacional de Plásticos, estos perfiles son los más difíciles de conseguir dentro de la oferta laboral. “En el caso del nivel técnico es donde realmente se nos complica bastante conseguir personal capacitado, ya que nuestros procesos son bastante específicos y es una capacidad que no tenemos a nivel técnico”, comentó.

Esto se dio a conocer durante La Charla, segmento de Guatemala No Se Detiene, transmitido por Guatevisión todos los lunes, a las 22.00 horas. En este espacio, Orellana, junto a Carmen Escriu, coordinadora de Educación Tecnológica de Munitec, y Rocío Lazo, presentadora, conversaron sobre cómo retener el talento joven para puestos técnicos industriales en Guatemala.

De acuerdo con Orellana, lo que requiere la industria son habilidades blandas. “Lo que realmente necesitamos es que las personas lleguen con esas habilidades para tener la oportunidad y la facilidad de aprendizaje, y puedan desempeñarse en los puestos que tenemos disponibles”, comentó.

Al igual que Orellana, Escriu coincidió en que las habilidades técnicas son el futuro de la industria. “En Munitec nos enfocamos en estas habilidades técnicas, que les permiten a los jóvenes —que son un grupo objetivo muy grande— acceder a capacidades técnicas que requiere la industria del plástico”, explicó.

Los salarios de la industria

De acuerdo con el Informe del Empleador 2024, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab), el salario promedio dentro del sector de plásticos asciende a aproximadamente Q4 mil 964. Estos son los salarios de los diferentes puestos que ofrece la industria:

Directores y gerentes: Q13 mil 719

Profesionales científicos e intelectuales: Q8 mil 813

Técnicos y profesionales de nivel medio: Q5 mil 291

Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados: Q4 mil 199

Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas: Q4 mil 081

Personal de apoyo administrativo: Q4 mil 010

Operadores de instalaciones de máquinas y ensambladores: Q3 mil 435

Ocupaciones elementales: Q3 mil 187

Atractivos de la industria

Olga Orellana resaltó que uno de los principales atractivos para emplearse en la industria, aparte de los salarios, es la estabilidad laboral. “Cada vez que se abre una plaza, es un puesto fijo, no es temporal ni se va a desaparecer en poco tiempo. Esa es la oportunidad que, para la población, resulta llamativa”, enfatizó.

Asimismo, destacó que el sector genera alrededor de 29 mil empleos formales y atiende, de forma transversal, al 92% de todas las actividades económicas identificadas por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). “Formamos parte de cualquier producto que compren”, dijo.

“También tenemos un nivel salarial arriba del estándar. Si nos comparamos con la industria manufacturera textil, estamos alrededor del doble, casi, de lo que ellos están remunerando a su personal en una plaza en nuestro sector”, explicó.

Orellana recordó que el empaque plástico cumple muchas funciones que, muchas veces, pasan desapercibidas para la población. “En el caso de los alimentos, la inocuidad es algo muy importante, y eso se logra gracias al plástico. Mientras tengamos energía renovable, vemos al plástico en todos lados”, dijo.

Se requiere trabajo en conjunto

Representantes del sector señalaron la necesidad de fortalecer la coordinación entre empresas, centros de capacitación técnica y el sector académico, para formar personal acorde con las necesidades de la industria.

Olga Orellana indicó que se requiere desarrollar programas de formación más especializados. “Creo que tenemos que trabajar en conjunto, tanto las empresas como quienes nos pueden ayudar con esas capacitaciones, para ir desarrollando proyectos de capacitación más a la medida de lo que se necesita en cada industria”, afirmó.

Explicó que, ante la demanda de personal, varias empresas han optado por fortalecer la capacitación. “Hemos optado mucho por tener capacitación interna y contar con personal con habilidades blandas, con facilidad y ganas de aprender, para que puedan adaptarse a los procesos específicos que tenemos en la industria”, agregó.

También señaló que existen oportunidades para ajustar programas técnicos impulsados por instituciones de formación. “Tenemos un buen nivel de oportunidad en lograr ir adecuando esos proyectos de capacitación técnica que se están desarrollando, para que respondan a lo que realmente va necesitando la industria”, indicó.

Por su parte, Carmen Escriu, coordinadora de Educación Tecnológica de Munitec, destacó que desde esa institución promueven alianzas con empresas para ofrecer capacitación práctica con maquinaria similar a la utilizada en el sector productivo. “Podemos desarrollar alianzas al nivel de que, si una empresa necesita capacitación con una máquina específica, nosotros contamos con equipo similar al que se utiliza en la industria en Guatemala, para que los estudiantes puedan interactuar con él”, explicó.

Asimismo, indicó que también pueden desarrollarse programas dirigidos a capacitar personal que ya labora en empresas. “Si una empresa necesita elevar el nivel de su personal, podemos identificar horarios y diseñar cursos específicos para sus necesidades”, señaló.

Escriu añadió que la articulación entre distintos sectores es clave para el desarrollo del talento humano. “Es importante que participen las empresas, el sector académico, los centros técnicos y las entidades certificadoras, para integrar alianzas que permitan fortalecer la capacitación”, afirmó.