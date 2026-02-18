VÍDEO: Sector privado pide dejar cuestionamientos ideológicos y acelerar instalación de la DIPP

A más de un año de la entrada en vigencia de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP) aún no ha iniciado operaciones formales. La ausencia del reglamento, la falta de consensos y los desacuerdos en materia presupuestaria continúan incidiendo en el proceso de instalación de la entidad encargada de los proyectos viales prioritarios.

Representantes del sector transporte señalaron la necesidad de acelerar la puesta en marcha de la DIPP, al considerar que esta dirección permitiría atender y dar mantenimiento a los tramos carreteros centroamericanos del país, por donde circula la mayor parte de la carga pesada. “Somos los principales usuarios de todo el sistema vial y sufrimos de primera mano la falta de inversión en mantenimiento y creación de nueva infraestructura”, dijo María Teresa González, presidenta de la Gremial de Transportistas.

Esto se dio a conocer durante La Charla, segmento de Guatemala no se detiene, transmitido por Guatevisión todos los lunes a las 22.00 horas. El espacio fue conducido por Rocío Lazo y contó con la participación de González y Claudia Cáceres Maldonado, gerente de la DIPP, para conversar sobre la importancia de que la dirección inicie labores para el mantenimiento de las principales arterias viales del país.

Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se pierden alrededor de 1,300 horas —equivalentes a más de 54 días al año— en el tráfico de la Ciudad de Guatemala, lo que representa más de Q25 mil millones en costos económicos.

Este es un extracto de la conversación que tuvo con Prensa Libre.

¿Por qué urge que empiece a operar la DIPP?

Como transportistas de carga, somos principales usuarios de todo el sistema vial del país y, realmente, somos los que sufrimos de primera mano las consecuencias de la falta de inversión tanto en mantenimiento como en creación de nueva infraestructura.

Estamos, realmente, con la necesidad extrema no solo del mantenimiento, sino de que se deje de construir apenas 200 km anuales de carreteras; necesitamos, realmente, ampliar las carreteras actuales y salirnos de ese pensamiento de que con 200 km nuevos alcanza.

Necesitamos 10,000 nuevos km de carreteras para que, realmente, Guatemala pueda estar comunicado. Y una de las fuentes de esperanza que tuvimos en algún momento fue la aprobación de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria. Necesitamos salir de donde estamos en este momento: entrampados, sin mantenimiento, sin nueva infraestructura, sin ampliaciones y sin un horizonte real de para dónde ver.

¿Qué le diría a quienes tienen en sus manos el cambio?

Que, realmente, es una oportunidad única la que tenemos, porque es un cambio conceptual enorme el que nos está brindando la nueva ley que plantea la creación de la DIPP.

Realmente, es cambiar los incentivos perversos que tenemos en este momento, de hacer mantenimientos únicamente para un periodo y que me vuelvan a contratar; pensar de una forma distinta, de largo plazo, de acuerdo con las necesidades del país.

Se debe pensar de acuerdo con las necesidades de crecimiento económico y con las necesidades logísticas, porque nosotros, como transportistas, lo que hacemos es servir al país para que pueda atender el crecimiento económico; pero si no tenemos vías de comunicación que podamos utilizar, ¿de dónde va a salir ese crecimiento económico?

¿Tres medidas concretas que se deben tomar a corto plazo para encontrar una solución?

Necesitamos que, realmente, el Gobierno deje de cuestionar a la DIPP desde un punto de vista que podría ser hasta ideológico y que, realmente, ponga en marcha una ley que ya fue aprobada por los diputados y que los usuarios estamos esperando con ansias.

Necesitamos que los doten de recursos, necesitamos que les aprueben sus reglamentos, necesitamos que, realmente, los apoyen para que comiencen a trabajar. Necesitamos, realmente, tener un horizonte de cuándo vamos a ver las primeras acciones.

¿Cuál es una expectativa realista del funcionamiento de la DIPP en un corto plazo?

Nosotros quisiéramos que fuera cuanto antes, pero vemos que ni siquiera tenemos presupuestos establecidos, que no tenemos, realmente, una base sobre la cual comenzar a trabajar. Por lo menos, necesitaríamos tener para el 2027 ya algo iniciado; ya necesitaríamos tener algún tipo de anuncios donde digan, realmente, por dónde vamos a comenzar.

