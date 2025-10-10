30 segundos para abrir un carro: Detienen a cuatro sospechosos de robo de vehículos

Guatemala

30 segundos para abrir un carro: Detienen a cuatro sospechosos de robo de vehículos

Los detenidos son los principales sospechosos de robar vehículos en cinco sectores de la Ciudad de Guatemala.

|

time-clock

Detienen a cuatro sospechosos de robo de vehículos y les incautan Q319 mil

Detienen a cuatro sospechosos de robo de vehículos y les incautan Q319 mil

Las denuncias y el seguimiento de cámaras llevaron a la Policía Nacional Civil (PNC) y al Ministerio Público (MP) a efectuar allanamientos en ocho viviendas ubicadas en Mixco y la capital.

De acuerdo con la Subdirección General de Investigación Criminal de la PNC, fueron capturados cuatro presuntos ladrones de carros y motos.

Las pesquisas revelaron que la estructura operaba en las zonas 1, 4, 9, 10 y en la calzada Roosevelt.

Según las autoridades, algunos de los robos quedaron registrados en cámaras de vigilancia de comercios y residencias.

EN ESTE MOMENTO

Agentes de la PNC retiran la chapa de una puerta para ingresar a un inmueble durante un allanamiento en la zona 3 capitalina. (Foto Prensa Libre: PNC)

Presuntos pandilleros intentan fugarse saltando de techo en techo, pero fueron arrestados en la zona 3

Right
La CSJ sigue sin publicar los acuerdos de la creación de las cuatro nuevas salas de apelaciones. Fotografía: Prensa Libre.

CSJ todavía no consigue acuerdos para la elección de su nuevo presidente

Right

“Los sospechosos se tardaban menos de 30 segundos en abrir y arrancar el carro”, indicó un investigador.

El MP informó que la Fiscalía contra el Delito de Extorsión incautó un arma de fuego, cinco teléfonos celulares y Q319 mil 900 en efectivo.

Añadió que durante el operativo una persona fue detenida en flagrancia, luego de localizar en la vivienda donde residía un motor de motocicleta con reporte de robo.

Los cuatro capturados son señalados de los delitos de asociación ilícita y conspiración para cometer robo agravado.

Se mencionó que estas personas robaban carros y motos bajo pedido y los buscaban cuando los propietarios los dejaban estacionados en zonas residenciales o áreas comerciales.

ESCRITO POR:

Rubén Lacán

Periodista con experiencia en televisión y especializado en temas políticos, comunitarios y sucesos.

Lee más artículos de Rubén Lacán

ARCHIVADO EN:

Capturas contra extorsiones Ministerio Público Policía Nacional Civil Robacarros Robamotos 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS