30 segundos para abrir un carro: Detienen a cuatro sospechosos de robo de vehículos

Las denuncias y el seguimiento de cámaras llevaron a la Policía Nacional Civil (PNC) y al Ministerio Público (MP) a efectuar allanamientos en ocho viviendas ubicadas en Mixco y la capital.

De acuerdo con la Subdirección General de Investigación Criminal de la PNC, fueron capturados cuatro presuntos ladrones de carros y motos.

Las pesquisas revelaron que la estructura operaba en las zonas 1, 4, 9, 10 y en la calzada Roosevelt.

Según las autoridades, algunos de los robos quedaron registrados en cámaras de vigilancia de comercios y residencias.

“Los sospechosos se tardaban menos de 30 segundos en abrir y arrancar el carro”, indicó un investigador.

El MP informó que la Fiscalía contra el Delito de Extorsión incautó un arma de fuego, cinco teléfonos celulares y Q319 mil 900 en efectivo.

Añadió que durante el operativo una persona fue detenida en flagrancia, luego de localizar en la vivienda donde residía un motor de motocicleta con reporte de robo.

Los cuatro capturados son señalados de los delitos de asociación ilícita y conspiración para cometer robo agravado.

Se mencionó que estas personas robaban carros y motos bajo pedido y los buscaban cuando los propietarios los dejaban estacionados en zonas residenciales o áreas comerciales.