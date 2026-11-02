Justicia
Abandono de cadáveres en Mixco: capturan a dos personas e incautan armas de fuego y prendas de vestir
El Ministerio Público informó sobre la captura de dos personas en el marco de investigaciones relacionadas con el abandono de cadáveres en Mixco.
Un hombre y una mujer son capturados en Mixco por caso de crímenes en el ese municipio. (Foto Prensa Libre: compartida por el Ministerio Público)
Un hombre y una mujer fueron capturados en Mixco en seguimiento a investigaciones relacionadas con la muerte de varias personas, informó el Ministerio Público (MP).
El ente investigador indicó que, con el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC), el domingo 1 de noviembre efectuó una diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en un inmueble ubicado en la zona 10 de ese municipio.
Como resultado del operativo, las autoridades capturaron a Darwin M. y Deimy C., según el MP.
Durante la diligencia, los investigadores incautaron teléfonos, prendas de vestir, armas de fuego y municiones.
El MP explicó que el allanamiento se efectuó como parte de las investigaciones relacionadas con la muerte de varias personas y el abandono de cuerpos en ese sector.
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Las prendas de vestir y otros indicios fueron localizados en las habitaciones del inmueble.
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